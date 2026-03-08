  1. В мире

«Мошенничество с совестью» – пользователь отправил $220 000 на поддельный адрес кошелька, но получил большую часть средств обратно

11:28, 8 марта 2026
Мошенник вернул большую часть средств, оставив себе $17 000.
В криптосообществе произошел инцидент: пользователь по ошибке отправил 126 000 TON (примерно $220 000) на адрес, принадлежавший мошеннику. Ошибка произошла из-за подмены адреса кошелька в истории транзакций, известной как address poisoning.

По имеющимся данным, злоумышленник создал адрес, похожий на кошелек жертвы, и отправил на него небольшую сумму TON, чтобы она отобразилась в истории предыдущих операций. Когда пользователь собирался провести новую транзакцию, он скопировал адрес именно из этой истории, проверив только первые и последние символы, которые совпадали с оригиналом.

В результате 126 000 TON были ошибочно отправлены на адрес мошенника.

Мошенник вернул большую часть средств

После получения средств владелец адреса вернул 116 000 TON (примерно $203 000). В комментарии к транзакции он отметил:

«Извини, эта сумма слишком велика. Я знаю, что это твои тяжело заработанные деньги».

Однако 10 000 TON (около $17 000) остались у мошенника в качестве компенсации за возврат активов.

мошенник деньги криптовалюта

