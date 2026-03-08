Вражеский дрон атаковал пассажирский поезд Киев-Сумы, в котором находилось около 200 человек
10:52, 8 марта 2026
В результате атаки пострадавших нет.
Фото иллюстративное
Утром 8 марта в Сумском районе беспилотный летательный аппарат попал в пассажирский поезд сообщением Киев – Сумы. В поезде находилось около 200 пассажиров. Информацию об инциденте подтвердила Сумская областная прокуратура, пишет «Суспільне».
По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В то же время тепловоз получил повреждения.
Пассажиров доставили до конечной остановки другим локомотивом.
