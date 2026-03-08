  1. Відео
  В Україні

Ворожий дрон атакував у пасажирський поїзд Київ-Суми, в якому перебувало близько 200 людей

10:52, 8 березня 2026
В результаті атаки постраждалих немає.
Ворожий дрон атакував у пасажирський поїзд Київ-Суми, в якому перебувало близько 200 людей
Фото ілюстративне
Вранці 8 березня в Сумському районі безпілотний літальний апарат влучив у пасажирський поїзд сполученням Київ – Суми. У поїзді перебували близько 200 пасажирів. Інформацію про інцидент підтвердила Сумська обласна прокуратура, пише «Суспільне».

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Водночас тепловоз зазнав пошкоджень.

Пасажирів доставили до кінцевої зупинки іншим локомотивом.

