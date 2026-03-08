Ворожий дрон атакував у пасажирський поїзд Київ-Суми, в якому перебувало близько 200 людей

В результаті атаки постраждалих немає.

Фото ілюстративне

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вранці 8 березня в Сумському районі безпілотний літальний апарат влучив у пасажирський поїзд сполученням Київ – Суми. У поїзді перебували близько 200 пасажирів. Інформацію про інцидент підтвердила Сумська обласна прокуратура, пише «Суспільне».

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Водночас тепловоз зазнав пошкоджень.

Пасажирів доставили до кінцевої зупинки іншим локомотивом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.