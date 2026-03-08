  1. Судова практика
  2. / В Україні

На Львівщині неповнолітній з діабетом потрапив у реанімацію через вживання алкоголю та шкідливої їжі – як суд покарав батька

09:40, 8 березня 2026
Пустомитівський райсуд Львівщини наклав штраф 850 грн на батька за ухилення від батьківських обов’язків.
На Львівщині неповнолітній з діабетом потрапив у реанімацію через вживання алкоголю та шкідливої їжі – як суд покарав батька
Пустомитівський районний суд Львівської області постановою визнав винним батька неповнолітнього сина у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 184 КУпАП (ухилення від виконання батьківських обов’язків).

Обставини справи № 450/120/26

2 січня 2026 року о 21:15 батько, перебуваючи, ухилився від виконання батьківських обов’язків, передбачених ст. 150 Сімейного кодексу України, щодо неповнолітнього сина 2009 року народження, хворого на цукровий діабет.

Внаслідок неналежного нагляду дитина вжила алкогольні напої та їжу, протипоказану за станом здоров’я, що призвело до госпіталізації у реанімаційне відділення медичного закладу «Охмадит».

Винуватість підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення серії ВБА № 212444 від 5 січня 2026 року, копіями реєстрації звернення до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області від 3 січня 2026 року, письмовими поясненнями та заявою матері дитини від 3 січня 2026 року, поясненнями батька від 4 січня 2026 року.

Батько у судове засідання не з’явився, хоча належним чином повідомлявся про дату, час і місце розгляду, причини неявки не повідомив, клопотань про відкладення або розгляд у його відсутності не подавав.

Рішення суду

Суд визнав батька винним у вчиненні адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 184 КУпАП.

Наклав адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 850 грн на користь держави.

Стягнув з батька на користь держави судовий збір у розмірі 665 грн 60 коп.

Роз’яснено, що штраф має бути сплачений не пізніше ніж через 15 днів з дня вручення постанови. У разі несплати постанова направляється для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, при цьому стягується подвійний розмір штрафу.

Постанову може бути оскаржено до Львівського апеляційного суду протягом 10 днів з дня її винесення.

