Женщины в образовании Украины – более 83% учителей и почти 75% директоров школ

12:04, 8 марта 2026
Самый высокий процент женщин-педагогов зафиксирован в Закарпатской, Одесской и Днепропетровской областях.
Женщины в образовании Украины – более 83% учителей и почти 75% директоров школ
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил, что 83,4% украинских учителей – женщины, а среди директоров школ их доля составляет 74,4%.

По словам Бабака, самый высокий процент женщин-педагогов наблюдается в Закарпатской, Одесской и Днепропетровской областях. Даже в регионах с самым низким показателем – Полтавской и Черновицкой областях – доля женщин среди учителей превышает 80,3%.

Среди руководителей учреждений общего среднего образования женщин меньше, однако они все равно составляют почти три четверти. Больше всего директоров в Харьковской и Днепропетровской областях – более 84%, а меньше всего – во Львовской и Тернопольской областях – более 65%.

Бабак также отметил роль женщин в высшем образовании: 57,3% преподавателей – женщины, из них 75,9% имеют ученую степень. В частности, 11,5% – доктора наук, а 24,1% – кандидаты наук или доктора философии.

Председатель комитета подчеркнул, что эти данные свидетельствуют о важной роли женщин в развитии образования и науки, а также о положительной тенденции роста их присутствия на руководящих должностях.

