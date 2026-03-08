Япония впервые разрешила лечение стволовыми клетками Паркинсона и сердца

Методы могут стать доступными пациентам уже этим летом.

Японские регулирующие органы впервые разрешили применение методов лечения с использованием перепрограммируемых стволовых клеток, способных превращаться в различные типы тканей. Эти терапии могут появиться для пациентов уже в ближайшие месяцы. По данным digi24, речь идет о двух инновационных подходах — для лечения болезни Паркинсона и тяжелой сердечной недостаточности.

Лечение болезни Паркинсона

Одна из японских фармацевтических компаний получила разрешение на выпуск препарата Amchepry, который предусматривает трансплантацию стволовых клеток в мозг пациента.

Исследование, проведенное учеными Киотского университета, показало безопасность метода и возможное улучшение симптомов болезни. В исследовании участвовали семь пациентов в возрасте от 50 до 69 лет. Каждому имплантировали от 5 до 10 миллионов клеток в оба полушария мозга.

Стволовые клетки от доноров были преобразованы в предшественники нейронов, продуцирующих дофамин — вещество, которого не хватает пациентам с болезнью Паркинсона. Наблюдение длилось два года, серьезных побочных эффектов не выявлено, а у четырех участников наблюдалось улучшение состояния.

Лечение сердечной недостаточности

Министерство здравоохранения Японии одобрило терапию ReHeart, разработанную стартапом Cuorips. Метод предусматривает наложение на сердце трансплантатов слоев ткани сердечной мышцы, выращенных в лаборатории.

Эти слои стимулируют образование новых кровеносных сосудов и улучшают функцию сердца.

Перспективы доступности

Обе терапии могут стать первыми коммерчески доступными медицинскими продуктами на основе стволовых клеток.

Перепрограммированные клетки были разработаны японским ученым Синьи Яманаки, лауреатом Нобелевской премии по медицине 2012 года. Клетки получают путем возвращения зрелых клеток организма в состояние, подобное молодым, что позволяет им превращаться почти в любой тип тканей.

Министр здравоохранения Японии Кэнитиро Уэно выразил надежду, что методы помогут не только японским пациентам, но и людям в других странах. Он также пообещал ускорить процедуры, чтобы лечение стало доступным как можно скорее.

