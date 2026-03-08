  1. В мире

Япония впервые разрешила лечение стволовыми клетками Паркинсона и сердца

12:22, 8 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Методы могут стать доступными пациентам уже этим летом.
Япония впервые разрешила лечение стволовыми клетками Паркинсона и сердца
Фото: digi24
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Японские регулирующие органы впервые разрешили применение методов лечения с использованием перепрограммируемых стволовых клеток, способных превращаться в различные типы тканей. Эти терапии могут появиться для пациентов уже в ближайшие месяцы. По данным digi24, речь идет о двух инновационных подходах — для лечения болезни Паркинсона и тяжелой сердечной недостаточности.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Лечение болезни Паркинсона

Одна из японских фармацевтических компаний получила разрешение на выпуск препарата Amchepry, который предусматривает трансплантацию стволовых клеток в мозг пациента.

Исследование, проведенное учеными Киотского университета, показало безопасность метода и возможное улучшение симптомов болезни. В исследовании участвовали семь пациентов в возрасте от 50 до 69 лет. Каждому имплантировали от 5 до 10 миллионов клеток в оба полушария мозга.

Стволовые клетки от доноров были преобразованы в предшественники нейронов, продуцирующих дофамин — вещество, которого не хватает пациентам с болезнью Паркинсона. Наблюдение длилось два года, серьезных побочных эффектов не выявлено, а у четырех участников наблюдалось улучшение состояния.

Лечение сердечной недостаточности

Министерство здравоохранения Японии одобрило терапию ReHeart, разработанную стартапом Cuorips. Метод предусматривает наложение на сердце трансплантатов слоев ткани сердечной мышцы, выращенных в лаборатории.

Эти слои стимулируют образование новых кровеносных сосудов и улучшают функцию сердца.

Перспективы доступности

Обе терапии могут стать первыми коммерчески доступными медицинскими продуктами на основе стволовых клеток.

Перепрограммированные клетки были разработаны японским ученым Синьи Яманаки, лауреатом Нобелевской премии по медицине 2012 года. Клетки получают путем возвращения зрелых клеток организма в состояние, подобное молодым, что позволяет им превращаться почти в любой тип тканей.

Министр здравоохранения Японии Кэнитиро Уэно выразил надежду, что методы помогут не только японским пациентам, но и людям в других странах. Он также пообещал ускорить процедуры, чтобы лечение стало доступным как можно скорее.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Япония медицина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Автономия НАБУ и пауза в судебной реформе: новый Меморандум МВФ

МВФ требует усиления институциональной независимости САП и ВАКС в рамках новой программы финансирования.

Правительство утвердило Постановление о Государственном реестре военнослужащих: как он будет работать

Новый Реестр будет формировать электронные военно-учетные документы и присваивать уникальный цифровой идентификатор каждому военнослужащему.

Электронный кабинет для банкротов и обособленные судебные разбирательства: новые позиции Верховного Суда

Верховный Суд определил статус ИИ в правосудии, ужесточил требования к документам на иностранном языке и разграничил процесс завершением дебатов и выхода суда в совещательную комнату.

Минветеранов предлагает новый механизм надзора и штрафы за неправомерное предоставление статуса ветерана

Минветеранов обнародовало для общественного обсуждения законопроект о штрафах за неправомерное предоставление, отказ или лишение статуса ветерана.

Режим раздельности имущества, выбранный при заключении брака в Италии, распространяется на имущество в Украине: позиция КГС

Верховный Суд пришёл к выводу, что заключенное в Италии соглашение о режиме раздельности имущества продолжает действовать и в отношении недвижимости, приобретенной в Украине.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]