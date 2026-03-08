  1. У світі

Японія вперше дозволила лікування стовбуровими клітинами Паркінсона та серця

12:22, 8 березня 2026
Методи можуть стати доступними пацієнтам вже цього літа.
Японія вперше дозволила лікування стовбуровими клітинами Паркінсона та серця
Фото: digi24
Японські регулюючі органи вперше дозволили застосування методів лікування з використанням перепрограмованих стовбурових клітин, здатних перетворюватися на різні типи тканин. Ці терапії можуть з’явитися для пацієнтів уже в найближчі місяці. За даними digi24, мова йде про два інноваційні підходи — для лікування хвороби Паркінсона та тяжкої серцевої недостатності.

Лікування хвороби Паркінсона

Одна з японських фармацевтичних компаній отримала дозвіл на випуск препарату Amchepry, який передбачає трансплантацію стовбурових клітин у мозок пацієнта.

Дослідження, проведене вченими Кіотського університету, показало безпеку методу та можливе поліпшення симптомів хвороби. У дослідженні брали участь сім пацієнтів віком від 50 до 69 років. Кожному імплантували від 5 до 10 мільйонів клітин в обидві півкулі мозку.

Стовбурові клітини від донорів були перетворені на попередників нейронів, що продукують дофамін — речовину, якої бракує у пацієнтів з хворобою Паркінсона. Спостереження тривало два роки, серйозних побічних ефектів не виявлено, а у чотирьох учасників спостерігалося поліпшення стану.

Лікування серцевої недостатності

Міністерство охорони здоров’я Японії схвалило терапію ReHeart, розроблену стартапом Cuorips. Метод передбачає накладання на серце трансплантатів шарів тканини серцевого м’яза, вирощених у лабораторії.

Ці шари стимулюють утворення нових кровоносних судин та поліпшують функцію серця.

Перспективи доступності

Обидві терапії можуть стати першими комерційно доступними медичними продуктами на основі стовбурових клітин.

Перепрограмовані клітини були розроблені японським вченим Сіньї Яманакі, лауреатом Нобелівської премії з медицини 2012 року. Клітини отримують шляхом повернення зрілих клітин організму в стан, подібний до молодих, що дозволяє їм перетворюватися майже у будь-який тип тканин.

Міністр охорони здоров’я Японії Кен’їтіро Уено висловив сподівання, що методи допоможуть не лише японським пацієнтам, а й людям у інших країнах. Він також пообіцяв прискорити процедури, щоб лікування стало доступним якомога швидше.

Стрічка новин

Блоги
Публікації
