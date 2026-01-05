В Хмельницкой области женщина испортила авто «соперницы»: ночная месть обошлась в 93 тысячи гривен.

Апелляционный суд оставил в силе решение о возмещении имущественного и морального вреда владелице автомобиля.

Иллюстративное фото из открытых источников

Жительница города Староконстантинов в Хмельницкой области должна возместить более 93 тысяч гривен за умышленное повреждение автомобиля другой женщины. Она испортила легковой автомобиль знакомой своего мужа, подозревая ее в супружеской измене.

Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции о взыскании с ответчицы имущественного и морального вреда в пользу владелицы автомобиля.

Обстоятельства дела №683/1705/25

В суд с иском обратилась владелица автомобиля Skoda. По ее словам, в ночь на 20 января 2025 года жена ее знакомого из ревности повредила лакокрасочное покрытие кузова, лобовое стекло и стекло дверей автомобиля, который был припаркован во дворе многоквартирного дома в городе Староконстантинове.

Согласно заключению судебного эксперта, стоимость материального ущерба, причиненного в результате повреждения транспортного средства, составляет 88 424 грн. Эту сумму, а также 25 000 грн морального вреда она просила суд взыскать с ответчицы.

Староконстантиновский районный суд Хмельницкой области иск удовлетворил частично: взыскал полную сумму материального ущерба и 5 000 грн морального вреда.

Ответчица обжаловала это решение в апелляционный суд. Заявила, что факт причинения повреждений имуществу именно ее действиями владелица автомобиля не доказала.

Что решила апелляция

Доводы апелляционной жалобы апелляционный суд признал необоснованными. В частности, обратил внимание на показания свидетелей. По словам истицы (которую суд допросил как свидетеля в порядке статьи 234 ГПК Украины), 20 января 2025 года она вернулась домой около первого часа ночи. Вскоре ее мать услышала с улицы необычный звук и через окно увидела женщину, которая наносила удары по автомобилю дочери и нацарапала на нем нецензурную надпись. В ней они узнали жену мужчины, с которым у истицы были отношения (ответчицу по делу).

Коллегия судей апелляционного суда обратила внимание, что в правоотношениях по возмещению вреда действует презумпция причинителя вреда. Именно на ответчика возложена обязанность доказывания отсутствия вины в причинении вреда, а истец доказывает наличие вреда, его размер, противоправность действий ответчика и причинную связь между ними.

С учетом показаний свидетелей, характера повреждений транспортного средства, взаимоотношений между сторонами коллегия судей согласилась с выводом суда первой инстанции о том, что автомобиль повредила именно ответчица, признав такой вывод более вероятным, чем противоположный.

Апелляционный суд также отметил, что она не опровергла вывод местного суда о том, что стоимость материального ущерба составляет 88 424 грн, а также факт моральных страданий владелицы автомобиля, размер которых суд оценил в 5 000 грн, поэтому отклонил ее апелляционную жалобу.

