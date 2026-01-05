На Хмельниччині жінка зіпсувала авто «суперниці»: нічна помста обійшлася у 93 тисячі гривень

Апеляційний суд залишив у силі рішення про відшкодування майнової та моральної шкоди власниці автомобіля.

Жителька міста Старокостянтинів на Хмельниччині має відшкодувати понад 93 тисячі гривень за умисне пошкодження автомобіля іншої жінки. Вона зіпсувала легковик знайомої свого чоловіка, підозрюючи її у подружній зраді.

Хмельницький апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції про стягнення з відповідачки майнової та моральної шкоди на користь власниці автомобіля.

Обставини справи №683/1705/25

До суду з позовом звернулася власниця автомобіля Skoda. За її словами, у ніч на 20 січня 2025 року дружина її знайомого через ревнощі пошкодила лакофарбове покриття кузова, лобове скло та скло дверей автомобіля, який був припаркований у дворі багатоквартирного будинку в місті Старокостянтинові.

Відповідно до висновку судового експерта, вартість матеріального збитку, заподіяного внаслідок пошкодження транспортного засобу, становить 88 424 грн. Цю суму, а також 25000 грн моральної шкоди вона просила суд стягнути з відповідачки.

Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області позов задовольнив частково: стягнув повну суму матеріального збитку та 5 000 грн моральної шкоди.

Відповідачка оскаржила це рішення до апеляційного суду. Заявила, що факт заподіяння пошкоджень майну саме її діями власниця автомобіля не довела.

Що вирішила апеляція

Доводи апеляційної скарги апеляційний суд визнав необґрунтованими. Зокрема, зауважив на показання свідків. За словами позивачки (яку суд допитав як свідка в порядку статті 234 ЦПК України), 20 січня 2025 року вона повернулася додому близько першої години ночі. Невдовзі її мати почула з вулиці незвичний звук і через вікно побачила жінку, що завдавала ударів по автомобілю доньки й видряпала на ньому нецензурний напис. У ній вони впізнали дружину чоловіка, з яким у позивачки були стосунки (відповідачку у справі).

Колегія суддів апеляційного суду звернула увагу, що у правовідносинах з відшкодування шкоди діє презумпція заподіювача шкоди. Саме на відповідача покладено обов`язок доведення відсутності вини у завданні шкоди, а позивач доводить наявність шкоди, її розмір, протиправність дій відповідача та причинний зв'язок між ними.

Зважаючи на показання свідків, характер пошкоджень транспортного засобу, на взаємини між сторонами, колегія суддів погодилася з висновком суду першої інстанції про те, що автомобіль пошкодила саме відповідачка, визнавши такий висновок більш вірогідним, ніж протилежний.

Апеляційний суд також зазначив, що вона не спростувала висновок місцевого суду про те, що вартість матеріального збитку становить 88 424 грн, а також факт моральних страждань власниці автомобіля, розмір яких суд оцінив у 5 000 грн, тому відхилив її апеляційну скаргу.

