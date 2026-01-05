  1. В Украине

Зарплаты бюджетников увеличатся: Кабмин повысил тарифную ставку с 2026 года

16:54, 5 января 2026
Кабмин принял постановление, согласно которому с 1 января 2026 года должностные оклады рассчитываются от тарифной ставки первого разряда 3470 грн.
Кабинет Министров принял решение о пересмотре базового показателя для расчета должностных окладов работников бюджетной сферы. С 1 января 2026 года должностные оклады определяются исходя из тарифной ставки работника первого тарифного разряда в размере 3470 грн.

Соответствующие изменения закреплены постановлением Кабмина №4 от 2 января. Документ вносит коррективы в постановление «Об оплате труда работников на основе Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов». Для сравнения, с 1 января 2024 года размер тарифной ставки первого разряда составлял 3195 грн.

В связи с обновлением показателей правительство обязало руководителей учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы обеспечить дифференциацию заработной платы работников, получающих ее на уровне минимальной. Это должно осуществляться в пределах фонда оплаты труда путем установления доплат, надбавок и премий с учетом сложности, ответственности и условий работы, квалификации и результатов деятельности.

Также Кабмин рекомендовал органам местного самоуправления привести собственные нормативно-правовые акты по вопросам оплаты труда в соответствие с принятым постановлением.

Кроме того, Бюджетная декларация на 2026–2028 годы предусматривает дальнейший поэтапный рост тарифной ставки работника первого тарифного разряда: с 1 января 2027 года — до 3744 грн, с 1 января 2028 года — до 4018 грн.

бюджет госслужащие зарплата Кабинет Министров Украины

