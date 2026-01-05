Зарплати бюджетників зростуть: Кабмін підвищив тарифну ставку з 2026 року

Кабмін ухвалив постанову, за якою з 1 січня 2026 року посадові оклади розраховуються від тарифної ставки першого розряду 3470 грн.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо перегляду базового показника для розрахунку посадових окладів працівників бюджетної сфери. З 1 січня 2026 року посадові оклади визначаються виходячи з тарифної ставки працівника першого тарифного розряду в розмірі 3470 грн.

Відповідні зміни закріплено постановою Кабміну №4 від 2 січня. Документ вносить корективи до постанови «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів». Для порівняння, з 1 січня 2024 року розмір тарифної ставки першого розряду становив 3195 грн.

У зв’язку з оновленням показників уряд зобов’язав керівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери забезпечити диференціацію заробітної платні працівників, які отримують її на рівні мінімальної. Це має здійснюватися в межах фонду оплати праці шляхом встановлення доплат, надбавок і премій з урахуванням складності, відповідальності та умов роботи, кваліфікації та результатів діяльності.

Також Кабмін рекомендував органам місцевого самоврядування привести власні нормативно-правові акти з питань оплати праці у відповідність до ухваленої постанови.

Крім того, Бюджетна декларація на 2026–2028 роки передбачає подальше поетапне зростання тарифної ставки працівника першого тарифного розряду: з 1 січня 2027 року — до 3744 грн, з 1 січня 2028 року — до 4018 грн.

