Центрам рекрутинга ВСУ предоставили доступ к реестру военнообязанных — Зеленский подписал закон

Президент подписал закон, который включает центры рекрутинга ВСУ в перечень субъектов, участвующих в ведении реестра «Оберег».

Фото: Общественное/Никита Галка

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон №4720-IX, которым расширен перечень органов, ведущих Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. (законопроект 14238 от 21.11.2025).

Документом предусмотрено включение центров рекрутинга Вооруженных Сил Украины в перечень субъектов, участвующих в ведении реестра «Оберег». Это решение должно позволить им более эффективно осуществлять рекрутинг граждан на военную службу по контракту.

Принятый закон также будет способствовать более оперативному использованию данных о призывниках, военнообязанных и резервистах, что, в свою очередь, повысит эффективность работы центров рекрутинга и укрепит обороноспособность государства.

По словам народного депутата Александра Федиенко, документ появился после регулярных поездок в рекрутинговые центры, где он часто слышал жалобы на отсутствие доступа к реестру военнослужащих. Несмотря на то что рекрутинговые центры ВСУ имеют право самостоятельно проводить призыв граждан, в отличие от территориальных центров комплектования, они не могут работать с Единым государственным реестром.

Документ должен устранить это противоречие и предоставить рекрутинговым центрам такие же возможности доступа к Реестру, как и у ТЦК.

