Рекрутинговим центрам хочуть відкрити доступ до реєстру військовозобов’язаних: подано законопроєкт

09:42, 24 листопада 2025
У Раді зареєстровано законопроект, що дозволить рекрутинговим центрам отримати доступ до реєстру військовозобов’язаних так, як ТЦК.
Народний депутат Олександр Федієнко повідомив про реєстрацію законопроєкту №14238, який передбачає зміни до статті 5 Закону України «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів».

За його словами, документ з’явився після регулярних поїздок до рекрутингових центрів, де він часто чув скарги про відсутність доступу до реєстру військовослужбовців. Попри те що рекрутингові центри ЗСУ мають право самостійно проводити призов громадян, на відміну від територіальних центрів комплектування, вони не можуть працювати з Єдиним державним реєстром.

Законопроєкт, як вказує нардеп, має усунути цю суперечність і надати рекрутинговим центрам такі самі можливості доступу до Реєстру, як і ТЦК.

Федієнко вважає, що це дозволить підвищити ефективність роботи центрів рекрутингу, оскільки вони отримають оперативний доступ до інформації про призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Деякі народні депутати висловили занепокоєння щодо безпеки обробки персональних даних. Утім Федієнко наголосив, що кожен рекрутинговий центр, за його словами, після ухвалення змін повинен буде розробити відповідні політики безпеки.

«Хочу наголосити що це в більшій частині стосується вже підзаконних документів. Звісно кожен рекрутинговий центр, з урахуванням підзаконних документів повинен буде розробити відповідні політики безпеки», - зазначив нардеп.

Станом на 24 листопада картка проєкту постанови на офіційному порталі Ради не містить тексту проєкту постанови та пояснювальної записки.

