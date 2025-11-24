  1. Законодательство

Рекрутинговым центрам хотят открыть доступ к реестру военнообязанных: подан законопроект

09:42, 24 ноября 2025
В Раде зарегистрирован законопроект, который позволит рекрутинговым центрам получать доступ к реестру военнообязанных так же, как ТЦК.
Народный депутат Александр Федиенко сообщил о регистрации законопроекта №14238, который предусматривает изменения в статью 5 Закона Украины «Об Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов».

По его словам, документ появился после регулярных поездок в рекрутинговые центры, где он часто слышал жалобы на отсутствие доступа к реестру военнослужащих. Несмотря на то что рекрутинговые центры ВСУ имеют право самостоятельно проводить призыв граждан, в отличие от территориальных центров комплектования, они не могут работать с Единым государственным реестром.

Законопроект, как указывает нардеп, должен устранить это противоречие и предоставить рекрутинговым центрам такие же возможности доступа к Реестру, как и ТЦК.

Федиенко считает, что это позволит повысить эффективность работы центров рекрутинга, поскольку они получат оперативный доступ к информации о призывниках, военнообязанных и резервистах.

Некоторые народные депутаты выразили обеспокоенность относительно безопасности обработки персональных данных. Однако Федиенко подчеркнул, что каждый рекрутинговый центр, по его словам, после принятия изменений должен будет разработать соответствующие политики безопасности.

«Хочу подчеркнуть, что это в большей степени касается уже подзаконных документов. Конечно, каждый рекрутинговый центр с учетом подзаконных документов должен будет разработать соответствующие политики безопасности», — отметил нардеп.

По состоянию на 24 ноября карточка проекта постановления на официальном портале Рады не содержит текста проекта постановления и пояснительной записки.

