  1. В мире

LG представит домашнего робота с искусственным интеллектом CLOiD

17:12, 5 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Новый робот создан как ассистент для дома, способный выполнять широкий спектр бытовых задач.
LG представит домашнего робота с искусственным интеллектом CLOiD
Фото: lg.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Южнокорейская компания LG Electronics объявила о презентации нового домашнего робота с искусственным интеллектом — LG CLOiD, который впервые публично продемонстрируют на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Новый робот создан как ассистент для дома, способный выполнять широкий спектр бытовых задач, что значительно упрощает повседневную жизнь и облегчает выполнение рутинной работы. CLOiD представляет видение LG относительно «домашней жизни без физического труда» (Zero Labor Home), где повседневные обязанности автоматизированы и не отнимают у пользователей времени.

Робот оснащен двумя шарнирными руками с семью степенями свободы и пятью отдельно управляемыми пальцами на каждой руке, что обеспечивает ему возможность выполнять точные и сложные манипуляции в быту. В «голове» устройства размещены чипсет, дисплей, динамик, камера и набор сенсоров для навигации, распознавания голоса и взаимодействия с пользователем.

LG CLOiD рассчитан на широкий перечень домашних действий, включая взаимодействие и управление умными бытовыми приборами внутри дома. Компания позиционирует робота как важный шаг к освобождению людей от времени, затрачиваемого на бытовые дела, и возможности больше сосредоточиться на важных моментах жизни.

Презентация LG CLOiD на CES 2026 станет частью масштабной стратегии компании по интеграции робототехники и искусственного интеллекта в повседневную жизнь, направленной на повышение комфорта и удобства для пользователей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

искусственный интеллект ИИ робот

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Цена непоследовательности: Верховный Суд отменил решение апелляции из-за противоречивой мотивации

Кассационная инстанция обратила внимание на фундаментальное требование к судебным решениям в наследственных правоотношениях.

Государственную помощь бизнесу снова будет контролировать Антимонопольный комитет:  законопроект

Верховная Рада предлагает восстановить контроль государственной помощи бизнесу и повысить прозрачность системы через АМКУ в соответствии с Соглашением с ЕС.

Большая палата ЕСПЧ признала нарушение свободы выражения взглядов румынского судьи по делу Danileț v. Romania

Румынский судья, который был наказан за посты в Facebook, в которых он обсуждал реформу судебной системы, выиграл дело в ЕСПЧ.

Кабмин изменил правила приобретения и применения газовых пистолетов и баллончиков

Правительство детализировало разрешительные и контрольные процедуры приобретения и применения специальных средств самообороны.

Большая Палата: ВСП не имеет права оценивать законность судебного решения и проверять его правовое содержание

Отстаивание судьей своей позиции не свидетельствует о намерении избежать как административной, так и дисциплинарной ответственности, а также об откровенном игнорировании им правил этического поведения — Большая Палата.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]