LG представит домашнего робота с искусственным интеллектом CLOiD

Южнокорейская компания LG Electronics объявила о презентации нового домашнего робота с искусственным интеллектом — LG CLOiD, который впервые публично продемонстрируют на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Новый робот создан как ассистент для дома, способный выполнять широкий спектр бытовых задач, что значительно упрощает повседневную жизнь и облегчает выполнение рутинной работы. CLOiD представляет видение LG относительно «домашней жизни без физического труда» (Zero Labor Home), где повседневные обязанности автоматизированы и не отнимают у пользователей времени.

Робот оснащен двумя шарнирными руками с семью степенями свободы и пятью отдельно управляемыми пальцами на каждой руке, что обеспечивает ему возможность выполнять точные и сложные манипуляции в быту. В «голове» устройства размещены чипсет, дисплей, динамик, камера и набор сенсоров для навигации, распознавания голоса и взаимодействия с пользователем.

LG CLOiD рассчитан на широкий перечень домашних действий, включая взаимодействие и управление умными бытовыми приборами внутри дома. Компания позиционирует робота как важный шаг к освобождению людей от времени, затрачиваемого на бытовые дела, и возможности больше сосредоточиться на важных моментах жизни.

Презентация LG CLOiD на CES 2026 станет частью масштабной стратегии компании по интеграции робототехники и искусственного интеллекта в повседневную жизнь, направленной на повышение комфорта и удобства для пользователей.

