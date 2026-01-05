  1. У світі

LG представить домашнього робота зі штучним інтелектом CLOiD

17:12, 5 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Новий робот створений як асистент для дому, здатний виконувати широкий спектр побутових завдань.
LG представить домашнього робота зі штучним інтелектом CLOiD
Фото: lg.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Південнокорейська компанія LG Electronics оголосила про презентацію нового домашнього робота зі штучним інтелектом — LG CLOiD, який уперше публічно продемонструють на виставці CES 2026 у Лас-Вегасі. Про це йдеться у прес-релізі компанії.

Новий робот створений як асистент для дому, здатний виконувати широкий спектр побутових завдань, що значно спрощує щоденне життя та полегшує виконання рутинної роботи. CLOiD представляє бачення LG щодо «домашнього життя без фізичної праці» (Zero Labor Home), де повсякденні обов’язки автоматизовані і не віднімають часу в користувачів.

Робот обладнаний двома шарнірними руками з семи ступенями свободи та п’ятьма окремо керованими пальцями на кожній руці, що забезпечує йому можливість виконувати точні та складні маніпуляції у побуті. У «голові» пристрою розміщений чипсет, дисплей, динамік, камера та набір сенсорів для навігації, розпізнавання голосу і взаємодії з користувачем.

LG CLOiD розрахований на широкий перелік домашніх дій, включно зі взаємодією та управлінням розумними побутовими приладами всередині дому. Компанія позиціонує робота як важливий крок до того, щоб звільнити людей від часу, витраченого на побутові справи, і дозволити більше зосередитися на важливих моментах життя.

Презентація LG CLOiD на CES 2026 стане частиною великої стратегії компанії щодо інтеграції робототехніки та штучного інтелекту у повсякденне життя, спрямованої на підвищення комфорту та зручності для користувачів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

штучний інтелект ШІ робот

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ціна непослідовності: Верховний Суд скасував рішення апеляції через суперечливу мотивацію

Касаційна інстанція звернула увагу на фундаментальну вимогу до судових рішень у спадкових правовідносинах.

Державну допомогу бізнесу знову контролюватиме АМКУ:  законопроєкт

Верховна Рада пропонує відновити контроль державної допомоги бізнесу та підвищити прозорість системи через АМКУ відповідно до Угоди з ЄС.

Велика Палата ЄСПЛ визнала порушення свободи вираження поглядів румунського судді у справі Danileț v. Romania

Румунський суддя, який був покараний за пости у Facebook, де обговорював реформу судової системи, виграв справу у ЄСПЛ.

Кабмін змінив правила придбання та застосування газових пістолетів та балончиків

Уряд деталізував дозвільні та контрольні процедури придбання та застосування спеціальних засобів самооборони.

Велика Палата: ВРП не має права оцінювати законність судового рішення та перевіряти його правовий зміст

Відстоювання суддею своєї позиції, не свідчить про намір уникнути як адміністративної, так і дисциплінарної відповідальності, а також про відверте ігнорування ним правил етичної поведінки - Велика Палата.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]