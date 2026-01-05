LG представить домашнього робота зі штучним інтелектом CLOiD

Новий робот створений як асистент для дому, здатний виконувати широкий спектр побутових завдань.

Фото: lg.com

Південнокорейська компанія LG Electronics оголосила про презентацію нового домашнього робота зі штучним інтелектом — LG CLOiD, який уперше публічно продемонструють на виставці CES 2026 у Лас-Вегасі. Про це йдеться у прес-релізі компанії.

Новий робот створений як асистент для дому, здатний виконувати широкий спектр побутових завдань, що значно спрощує щоденне життя та полегшує виконання рутинної роботи. CLOiD представляє бачення LG щодо «домашнього життя без фізичної праці» (Zero Labor Home), де повсякденні обов’язки автоматизовані і не віднімають часу в користувачів.

Робот обладнаний двома шарнірними руками з семи ступенями свободи та п’ятьма окремо керованими пальцями на кожній руці, що забезпечує йому можливість виконувати точні та складні маніпуляції у побуті. У «голові» пристрою розміщений чипсет, дисплей, динамік, камера та набір сенсорів для навігації, розпізнавання голосу і взаємодії з користувачем.

LG CLOiD розрахований на широкий перелік домашніх дій, включно зі взаємодією та управлінням розумними побутовими приладами всередині дому. Компанія позиціонує робота як важливий крок до того, щоб звільнити людей від часу, витраченого на побутові справи, і дозволити більше зосередитися на важливих моментах життя.

Презентація LG CLOiD на CES 2026 стане частиною великої стратегії компанії щодо інтеграції робототехніки та штучного інтелекту у повсякденне життя, спрямованої на підвищення комфорту та зручності для користувачів.

