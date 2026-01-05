Минюст завершил реформу территориальной структуры — что изменилось
Министерство юстиции Украины сообщило, что завершило реформу территориальной структуры, направленную на усиление присутствия ведомства в регионах и повышение качества предоставления правовых услуг гражданам.
В частности, с 31 декабря 2025 года начали работу:
- Одесское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины, полномочия которого распространяются на Автономную Республику Крым, Николаевскую, Одесскую, Херсонскую области и город Севастополь;
- Харьковское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины, полномочия которого распространяются на Донецкую, Луганскую и Харьковскую области.
Кроме того, Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции Украины (г. Сумы) переименовано в Сумское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины. В его территориальную юрисдикцию вошли Полтавская, Сумская и Черниговская области. А Южное межрегиональное управление Министерства юстиции (г. Одесса) официально переименовано в Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины с полномочиями, которые распространяются на Днепропетровскую, Запорожскую и Кировоградскую области.
Ранее, в октябре 2025 года, состоялось:
- переименование Западного межрегионального управления Министерства юстиции Украины в Ивано-Франковское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины (Ивано-Франковская, Закарпатская, Тернопольская и Черновицкая области);
- переименование Центрального межрегионального управления Министерства юстиции Украины в Киевское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины (город Киев, Киевская и Черкасская области).
Также в октябре 2025 года были созданы:
- Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции Украины (Хмельницкая, Винницкая и Житомирская области);
- Львовское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины (Львовская, Волынская и Ровенская области).
«Начало работы новых межрегиональных управлений — завершающий этап реформы, предусмотренной постановлением Правительства, которая обновляет систему межрегиональных территориальных органов Министерства юстиции.
Ее цель — оптимизация структуры для предотвращения дублирования функций, сбалансирования нагрузки между управлениями и повышения эффективности работы без дополнительных бюджетных расходов.
Деятельность всех восьми межрегиональных управлений Министерства юстиции Украины направлена на обеспечение правовой определенности, доступа граждан к государственным сервисам, в частности в сферах государственной регистрации актов гражданского состояния, нотариата, принудительного исполнения решений и реализации государственной политики в сфере юстиции», — заявили в Минюсте.
