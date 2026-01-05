  1. В Украине

Минюст завершил реформу территориальной структуры — что изменилось

15:30, 5 января 2026
Целью реформы является оптимизация структуры для предотвращения дублирования функций, сбалансирования нагрузки между управлениями и повышения эффективности работы без дополнительных бюджетных расходов.
Министерство юстиции Украины сообщило, что завершило реформу территориальной структуры, направленную на усиление присутствия ведомства в регионах и повышение качества предоставления правовых услуг гражданам.

В частности, с 31 декабря 2025 года начали работу:

  • Одесское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины, полномочия которого распространяются на Автономную Республику Крым, Николаевскую, Одесскую, Херсонскую области и город Севастополь;
  • Харьковское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины, полномочия которого распространяются на Донецкую, Луганскую и Харьковскую области.

Кроме того, Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции Украины (г. Сумы) переименовано в Сумское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины. В его территориальную юрисдикцию вошли Полтавская, Сумская и Черниговская области. А Южное межрегиональное управление Министерства юстиции (г. Одесса) официально переименовано в Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины с полномочиями, которые распространяются на Днепропетровскую, Запорожскую и Кировоградскую области.

Ранее, в октябре 2025 года, состоялось:

  • переименование Западного межрегионального управления Министерства юстиции Украины в Ивано-Франковское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины (Ивано-Франковская, Закарпатская, Тернопольская и Черновицкая области);
  • переименование Центрального межрегионального управления Министерства юстиции Украины в Киевское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины (город Киев, Киевская и Черкасская области).

Также в октябре 2025 года были созданы:

  • Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции Украины (Хмельницкая, Винницкая и Житомирская области);
  • Львовское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины (Львовская, Волынская и Ровенская области).

«Начало работы новых межрегиональных управлений — завершающий этап реформы, предусмотренной постановлением Правительства, которая обновляет систему межрегиональных территориальных органов Министерства юстиции.

Ее цель — оптимизация структуры для предотвращения дублирования функций, сбалансирования нагрузки между управлениями и повышения эффективности работы без дополнительных бюджетных расходов.

Деятельность всех восьми межрегиональных управлений Министерства юстиции Украины направлена на обеспечение правовой определенности, доступа граждан к государственным сервисам, в частности в сферах государственной регистрации актов гражданского состояния, нотариата, принудительного исполнения решений и реализации государственной политики в сфере юстиции», — заявили в Минюсте.

минюст

Государственную помощь бизнесу снова будет контролировать Антимонопольный комитет:  законопроект

Верховная Рада предлагает восстановить контроль государственной помощи бизнесу и повысить прозрачность системы через АМКУ в соответствии с Соглашением с ЕС.

Большая палата ЕСПЧ признала нарушение свободы выражения взглядов румынского судьи по делу Danileț v. Romania

Румынский судья, который был наказан за посты в Facebook, в которых он обсуждал реформу судебной системы, выиграл дело в ЕСПЧ.

Кабмин изменил правила приобретения и применения газовых пистолетов и баллончиков

Правительство детализировало разрешительные и контрольные процедуры приобретения и применения специальных средств самообороны.

Большая Палата: ВСП не имеет права оценивать законность судебного решения и проверять его правовое содержание

Отстаивание судьей своей позиции не свидетельствует о намерении избежать как административной, так и дисциплинарной ответственности, а также об откровенном игнорировании им правил этического поведения — Большая Палата.

Взыскание алиментов с пропавшего без вести военнослужащего: что подчеркнул Верховный Суд во время рассмотрения

Кассационная инстанция установила, кто и каким образом может отстаивать права пропавшего без вести должника.

