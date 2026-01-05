Минюст завершил реформу территориальной структуры — что изменилось

Целью реформы является оптимизация структуры для предотвращения дублирования функций, сбалансирования нагрузки между управлениями и повышения эффективности работы без дополнительных бюджетных расходов.

Министерство юстиции Украины сообщило, что завершило реформу территориальной структуры, направленную на усиление присутствия ведомства в регионах и повышение качества предоставления правовых услуг гражданам.

В частности, с 31 декабря 2025 года начали работу:

Одесское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины, полномочия которого распространяются на Автономную Республику Крым, Николаевскую, Одесскую, Херсонскую области и город Севастополь;

Харьковское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины, полномочия которого распространяются на Донецкую, Луганскую и Харьковскую области.

Кроме того, Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции Украины (г. Сумы) переименовано в Сумское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины. В его территориальную юрисдикцию вошли Полтавская, Сумская и Черниговская области. А Южное межрегиональное управление Министерства юстиции (г. Одесса) официально переименовано в Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины с полномочиями, которые распространяются на Днепропетровскую, Запорожскую и Кировоградскую области.

Ранее, в октябре 2025 года, состоялось:

переименование Западного межрегионального управления Министерства юстиции Украины в Ивано-Франковское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины (Ивано-Франковская, Закарпатская, Тернопольская и Черновицкая области);

переименование Центрального межрегионального управления Министерства юстиции Украины в Киевское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины (город Киев, Киевская и Черкасская области).

Также в октябре 2025 года были созданы:

Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции Украины (Хмельницкая, Винницкая и Житомирская области);

Львовское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины (Львовская, Волынская и Ровенская области).

«Начало работы новых межрегиональных управлений — завершающий этап реформы, предусмотренной постановлением Правительства, которая обновляет систему межрегиональных территориальных органов Министерства юстиции.

Ее цель — оптимизация структуры для предотвращения дублирования функций, сбалансирования нагрузки между управлениями и повышения эффективности работы без дополнительных бюджетных расходов.

Деятельность всех восьми межрегиональных управлений Министерства юстиции Украины направлена на обеспечение правовой определенности, доступа граждан к государственным сервисам, в частности в сферах государственной регистрации актов гражданского состояния, нотариата, принудительного исполнения решений и реализации государственной политики в сфере юстиции», — заявили в Минюсте.

