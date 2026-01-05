Мінʼюст завершив реформу територіальної структури — що змінилося

Метою реформи є оптимізація структури для уникнення дублювання функцій, збалансування навантаження між управліннями та підвищення ефективності роботи без додаткових бюджетних витрат.

Міністерство юстиції України повідомило, що завершило реформу територіальної структури, спрямовану на посилення присутності відомства у регіонах та підвищення якості надання правових послуг громадянам.

Зокрема, з 31 грудня 2025 року розпочали роботу:

- Одеське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України, повноваження якого поширюються на Автономну республіку Крим, Миколаївську, Одеську, Херсонську області та місто Севастополь;

- Харківське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України, повноваження якого поширюються на Донецьку, Луганську, Харківську області.

Крім того, Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції України (м. Суми) перейменоване на Сумське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України. До його територіальної юрисдикції увійшли Полтавська, Сумська та Чернігівська області. А Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Одеса) офіційно перейменовано на Дніпровське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України з повноваженнями, які поширюються на Дніпропетровську, Запорізьку та Кіровоградську області.

Раніше, у жовтні 2025 року, відбулося:

- перейменування Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України на Івано-Франківське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України (Івано-Франківська, Закарпатська, Тернопільська та Чернівецька області);

- перейменування Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції України на Київське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України (місто Київ, Київська та Черкаська області).

Також у жовтні 2025 року було створено:

- Хмельницьке міжрегіональне управління Міністерства юстиції України (Хмельницька, Вінницька та Житомирська області);

- Львівське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України (Львівська, Волинська та Рівненська області).

«Початок роботи нових міжрегіональних управлінь — завершальний етап реформи, передбаченої постановою Уряду, яка оновлює систему міжрегіональних територіальних органів Міністерства юстиції.

Її мета — оптимізація структури для уникнення дублювання функцій, збалансування навантаження між управліннями та підвищення ефективності роботи без додаткових бюджетних витрат.

Діяльність усіх восьми міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України спрямована на забезпечення правової визначеності, доступу громадян до державних сервісів, зокрема у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, нотаріату, примусового виконання рішень та реалізації державної політики у сфері юстиції», - заявили у Мін’юсті.

