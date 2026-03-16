У Раді хочуть дати три роки на отримання грошової допомоги дітям, народженим після загибелі батька

Законопроєкт №15049-1 гарантує виплату незалежно від того, чи встигли родичі отримати кошти загиблого військовослужбовця

У Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону України «Про внесення змін до статті 16-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо уточнення права дитини, народженої після загибелі батька-військовослужбовця, на отримання одноразової грошової допомоги». Мета законопроєкту №15049-1 — забезпечення права дітей, народжених після загибелі батька-військовослужбовця, на отримання одноразової грошової допомоги.

Як писала «Судово-юридична газета», у парламенті було зареєстровано законопроєкт № 15049, який передбачає внесення змін до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Депутати пропонували уточнити норми законодавства про виплату одноразової грошової допомоги дітям, які народилися після загибелі військовослужбовця. Натомість в альтернативному законопроєкті № 15049-1 пропонують додатково встановити спеціальний строк для звернення по допомогу — три роки після народження дитини.

Згідно з частиною п'ятою статті 17 Конституції України, держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.

Йдеться про дітей (у тому числі усиновлених), зачатих за життя військовослужбовця та народжених після його смерті, вдову/вдівця, батьків, внуків, особу, яка проживала із загиблим однією сім'єю без шлюбу (за рішенням суду), а також інших утриманців, які мають право на пенсію у зв'язку із втратою годувальника.

Однак на практиці право дітей, народжених після смерті батька-військовослужбовця, на отримання допомоги встановлюється лише після перерозподілу суми виплати. Це ставить отримання коштів у залежність від процедур перерозподілу або наявності спорів щодо повернення неправомірно виплачених сум іншими особами.

Хто має право на виплати

Коло осіб, які мають право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги у зв'язку із загибеллю військовослужбовця, визначене статтею 16-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». До них належать:

діти, у тому числі усиновлені, зачаті за життя загиблої (померлої) особи та народжені після її смерті, а також діти, стосовно яких загиблу (померлу) особу за її життя було позбавлено батьківських прав;

вдова (вдівець);

батьки (усиновлювачі) загиблої (померлої) особи, якщо вони не були позбавлені стосовно неї батьківських прав або їхні батьківські права були поновлені на час її загибелі (смерті);

внуки загиблої (померлої) особи, якщо на момент її загибелі (смерті) їхні батьки загинули (померли);

жінка (чоловік), з якою (з яким) загибла (померла) особа проживали однією сім'єю, але не перебували у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, за умови що цей факт встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили;

інші утриманці загиблої (померлої) особи, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Проблема: залежність від перерозподілу коштів

Разом із тим, як уточнюється в пояснювальній записці, що стосується права дітей, зачатих за життя загиблого військовослужбовця та народжених після його смерті, на одноразову грошову допомогу, то встановленню права на її отримання передує перерозподіл суми такої допомоги та встановлення наявності у дитини права на її отримання. Це ставить у певну залежність право на отримання такої допомоги для дітей загиблих військовослужбовців від перерозподілу цих коштів, наявності спору щодо перерозподілу або повернення неправомірно отриманих коштів від інших осіб.

Проєктом закону пропонується внести зміни до статті 16-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», якими передбачається встановити, що діти, зачаті за життя загиблих (померлих) осіб, зазначених у підпунктах 1–3 пункту 2 статті 16 цього Закону, та народжені після їх смерті, мають право на отримання одноразової грошової допомоги незалежно від перерозподілу цієї допомоги уповноваженим органом або наявності спору щодо її перерозподілу чи неправомірного отримання іншими особами.

Правова позиція Верховного Суду

Депутати посилаються на постанову Верховного Суду від 8 липня 2025 року у справі № 280/2822/23, в якій він сформулював правовий висновок про те, що право дитини на отримання одноразової допомоги у зв'язку із загибеллю батька встановлюється до перерозподілу виплат і не залежить від нього. Дитина військовослужбовця, зачата за життя загиблого батька і народжена після його смерті, має право на цю допомогу і не повинна нести тягар спорів про перерозподіл коштів або їх повернення іншими особами.

Спираючись на правову позицію Верховного Суду, автори законопроекту вважають, що доцільно уточнити положення законодавства щодо права дитини, народженої після загибелі батька-військовослужбовця, на отримання одноразової грошової допомоги. Також пропонується можливість подання заяви протягом трьох років після народження.

Крім того, згідно з Конвенцією ООН, дитина має право на захист ще до народження, на рівне ставлення без дискримінації за обставинами народження, і в усіх рішеннях її інтереси мають бути найважливішими.

Цей законопроєкт можна назвати більш комплексним, оскільки він урегульовує не лише питання виплат дитині, народженій після загибелі батька, а й визначає граничний строк, протягом якого законний представник дитини може звернутися за цією виплатою.

