Сили оборони зірвали запланований Росією наступ на березень — Зеленський

21:15, 16 березня 2026
Українські військові зірвали стратегічну операцію, яку РФ готувала на березень.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони зірвали російську стратегічну наступальну операцію, яку російське командування планувало на березень.

За словами Глави держави, російські війська продовжують атакувати, однак інтенсивність штурмів значно нижча за ту, яку планували у Кремлі.

«І хоча атаки постійні, штурми тривають, але інтенсивність штурмів, масштаб протистояння не той, який був запланований росіянами і був обіцяний їхнім командуванням політичному керівництву Росії. Це важливо, бо наша сила на фронті – це сила абсолютно всіх українських позицій, нашого спілкування зі світом, нашої дипломатії, здатності світу бути з нами, якими б не були виклики», — наголосив Президент у зверненні.

Він подякував підрозділам, які виконують бойові завдання на Донецькому, Харківському та Сумському напрямках, а також військовим, що тримають оборону на Запорізькому напрямку.

«Росіяни там намагаються додавати собі сил, але їхні сили ми знищуємо. Я дякую нашим ДШВ, усім іншим складовим Сил оборони України: піхоті, всім безпілотним підрозділам, артилерії, розвідці, спецпризначенцям, силам Нацгвардії та Національної поліції, які теж задіяні. Я дякую», — сказав Зеленський.

Окремо Президент повідомив про розмову з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко щодо реалізації планів стійкості для регіонів, які уряд уже затвердив.

За словами Глави держави, регіони мають підготуватися до наступної зими з урахуванням досвіду минулого опалювального сезону.

«При цьому відповідальність обласної влади та кожної громади має бути теж достатньо серйозна, і на рівні уряду ми готові допомагати максимально, щоб люди були захищені. ДСНС України, інші структури на центральному рівні, наші енергетичні компанії мають свою частину відповідальності. Ключова робота – на місцях», — зазначив Президент.

Також Зеленський наголосив на відповідальності урядовців і обласної влади за стан доріг поблизу фронту та в громадах, де проводять евакуацію поранених і забезпечують військову логістику.

