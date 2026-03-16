У Києві проводять генеральне прибирання для дорожніх знаків та світлофорів, фото

У столиці стартувала весняна кампанія з профілактичного обслуговування об’єктів дорожньої інфраструктури. Комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху» (ЦОДР) розпочало планове очищення та перевірку світлофорів і дорожніх знаків після зимового періоду.

Як зазначають у підприємстві, після завершення зимового сезону дорожня інфраструктура потребує особливої уваги. Осад від солі, піщані суміші та кіптява утворюють на лінзах світлофорів шар бруду, який може знижувати яскравість сигналу на 30–50%. Це створює додаткові ризики, особливо в умовах мінливої весняної погоди та засліплення водіїв низьким сонцем.

У межах весняної кампанії дорожні бригади миють лінзи, козирки та корпуси світлофорів за допомогою спеціальної техніки. Після очищення сигнали стають помітними для водіїв на 100–150 метрів раніше, що дає більше часу для безпечної реакції.

Також фахівці перевіряють технічний стан обладнання — герметичність клемних коробок, кабельних вводів і роботу дорожніх контролерів. Це допомагає запобігти аварійним вимкненням світлофорів через вологу або коротке замикання.

Окрему увагу приділяють дорожнім знакам. Їх очищають спеціальними мийними засобами, щоб відновити світлоповертальні властивості, які дозволяють знакам добре відбивати світло фар у темну пору доби. Також триває вирівнювання опор, що похилилися під час зимових вітрів.

