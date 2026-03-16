  1. В Україні

У Києві проводять генеральне прибирання для дорожніх знаків та світлофорів, фото

23:50, 16 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У місті розпочали планове очищення та перевірку світлофорів і дорожніх знаків після зимового періоду.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці стартувала весняна кампанія з профілактичного обслуговування об’єктів дорожньої інфраструктури. Комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху» (ЦОДР) розпочало планове очищення та перевірку світлофорів і дорожніх знаків після зимового періоду.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як зазначають у підприємстві, після завершення зимового сезону дорожня інфраструктура потребує особливої уваги. Осад від солі, піщані суміші та кіптява утворюють на лінзах світлофорів шар бруду, який може знижувати яскравість сигналу на 30–50%. Це створює додаткові ризики, особливо в умовах мінливої весняної погоди та засліплення водіїв низьким сонцем.

У межах весняної кампанії дорожні бригади миють лінзи, козирки та корпуси світлофорів за допомогою спеціальної техніки. Після очищення сигнали стають помітними для водіїв на 100–150 метрів раніше, що дає більше часу для безпечної реакції.

Також фахівці перевіряють технічний стан обладнання — герметичність клемних коробок, кабельних вводів і роботу дорожніх контролерів. Це допомагає запобігти аварійним вимкненням світлофорів через вологу або коротке замикання.

Окрему увагу приділяють дорожнім знакам. Їх очищають спеціальними мийними засобами, щоб відновити світлоповертальні властивості, які дозволяють знакам добре відбивати світло фар у темну пору доби. Також триває вирівнювання опор, що похилилися під час зимових вітрів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]