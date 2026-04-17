Військовий отримав поранення від дрона, але 100 тисяч грн під час лікувальної відпустки не виплатили — як це пояснив суд

Травму спочатку визначили як легку, тому підстав для виплат за період відпустки суд не встановив.

Сьомий апеляційний адміністративний суд розглянув справу щодо права військовослужбовця на отримання підвищеної грошової винагороди у розмірі до 100 тисяч гривень під час перебування у відпустці для лікування після поранення. Предметом спору стало застосування положень постанови Кабміну №168 у ситуації, коли поранення змінювало свою кваліфікацію за ступенем тяжкості.

Позивач стверджував, що отримав травму під час виконання бойового завдання, а згодом вона була віднесена до тяжких, що, на його думку, дає підстави для виплати винагороди за весь період лікування та відпустки. Водночас суди виходили з того, що вирішальним є правовий статус травми саме на момент перебування у відпустці, визначений чинними на той час висновками військово-лікарської комісії.

Обставини справи №560/4797/25

Позивач — військовослужбовець — отримав поранення 16 травня 2024 року під час виконання бойового завдання. Згідно з довідкою, травма була пов’язана із захистом Батьківщини та отримана внаслідок ураження боєприпасом, скинутим з дрона.

Після поранення він перебував на стаціонарному лікуванні з 17 по 22 травня 2024 року, за який отримав додаткову винагороду у збільшеному розмірі. Надалі, на підставі висновків військово-лікарської комісії, позивачу було надано дві відпустки для лікування — з 25 травня по 21 червня та з 24 червня по 22 липня 2024 року.

Відповідно до довідок ВЛК від 22 травня та 22 червня 2024 року травма позивача класифікувалася як легка. Саме ці висновки були єдиними чинними та нескасованими на момент прийняття рішень щодо виплат.

У подальшому, довідкою ВЛК від 26 липня 2024 року ступінь тяжкості травми було змінено на тяжкий. Після цього позивач звернувся із вимогою нарахувати додаткову винагороду у розмірі до 100 тис. грн за весь період лікування, включно з відпустками.

Військова частина відмовила, зазначивши, що підстав для таких виплат у період відпусток не було. Суд першої інстанції підтримав цю позицію, після чого справа була переглянута в апеляційному порядку.

Позиція апеляційного суду

Суд апеляційної інстанції погодився з висновками суду першої інстанції та детально проаналізував умови виплати додаткової винагороди відповідно до постанови Кабінету Міністрів №168 і Положення №260.

Суд наголосив, що право на додаткову винагороду у розмірі до 100 тис. грн під час лікування виникає у двох випадках: під час стаціонарного лікування після поранення або під час перебування у відпустці для лікування після тяжкого поранення, підтвердженого висновком ВЛК.

У цій справі встановлено, що у період перебування позивача у відпустках для лікування чинними були висновки ВЛК, які визначали травму як легку. Саме ці документи є визначальними для вирішення питання про виплати, оскільки вони не були оскаржені та залишалися чинними.

Суд також звернув увагу, що довідка ВЛК від 26 липня 2024 року була видана з іншою метою — для визначення ступеня придатності до військової служби, а не після завершення стаціонарного лікування у порядку, передбаченому для вирішення питання про виплати. Тому вона не може бути врахована як підстава для перерахунку грошового забезпечення за попередній період.

Таким чином, колегія суддів дійшла висновку, що відсутні правові підстави для нарахування додаткової винагороди за період відпусток для лікування.

Рішення суду

Сьомий апеляційний адміністративний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення Хмельницького окружного адміністративного суду — без змін.

Вимоги позивача про нарахування додаткової винагороди у розмірі до 100 тис. грн за період перебування у відпустках для лікування визнано необґрунтованими.

Постанова апеляційного суду набрала законної сили з дати ухвалення та не підлягає подальшому оскарженню.

