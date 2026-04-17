Военнослужащий получил ранение от дрона, но 100 тысяч грн во время отпуска для лечения не выплатили — как это объяснил суд

Травму сначала определили как легкую, поэтому оснований для выплат за период отпуска суд не установил.

Седьмой апелляционный административный суд рассмотрел дело о праве военнослужащего на получение повышенного денежного вознаграждения в размере до 100 тысяч гривен во время пребывания в отпуске для лечения после ранения. Предметом спора стало применение положений постановления Кабмина №168 в ситуации, когда ранение меняло свою квалификацию по степени тяжести.

Истец утверждал, что получил травму во время выполнения боевого задания, а впоследствии она была отнесена к тяжелым, что, по его мнению, дает основания для выплаты вознаграждения за весь период лечения и отпуска. В то же время суды исходили из того, что решающим является правовой статус травмы именно на момент пребывания в отпуске, определенный действующими на тот момент выводами военно-врачебной комиссии.

Обстоятельства дела №560/4797/25

Истец — военнослужащий — получил ранение 16 мая 2024 года во время выполнения боевого задания. Согласно справке, травма была связана с защитой Родины и получена вследствие поражения боеприпасом, сброшенным с дрона.

После ранения он находился на стационарном лечении с 17 по 22 мая 2024 года, за который получил дополнительное вознаграждение в увеличенном размере. В дальнейшем, на основании выводов военно-врачебной комиссии, истцу были предоставлены два отпуска для лечения — с 25 мая по 21 июня и с 24 июня по 22 июля 2024 года.

В соответствии со справками ВВК от 22 мая и 22 июня 2024 года травма истца классифицировалась как легкая. Именно эти выводы были единственными действующими и неотмененными на момент принятия решений о выплатах.

В дальнейшем, справкой ВВК от 26 июля 2024 года степень тяжести травмы была изменена на тяжелую. После этого истец обратился с требованием начислить дополнительное вознаграждение в размере до 100 тыс. грн за весь период лечения, включая отпуска.

Воинская часть отказала, указав, что оснований для таких выплат в период отпусков не было. Суд первой инстанции поддержал эту позицию, после чего дело было пересмотрено в апелляционном порядке.

Позиция апелляционного суда

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и детально проанализировал условия выплаты дополнительного вознаграждения в соответствии с постановлением Кабинета Министров №168 и Положением №260.

Суд подчеркнул, что право на дополнительное вознаграждение в размере до 100 тыс. грн во время лечения возникает в двух случаях: во время стационарного лечения после ранения или во время пребывания в отпуске для лечения после тяжелого ранения, подтвержденного выводом ВВК.

В данном деле установлено, что в период пребывания истца в отпусках для лечения действующими были выводы ВВК, которые определяли травму как легкую. Именно эти документы являются определяющими для решения вопроса о выплатах, поскольку они не были оспорены и оставались действующими.

Суд также обратил внимание, что справка ВВК от 26 июля 2024 года была выдана с иной целью — для определения степени пригодности к военной службе, а не после завершения стационарного лечения в порядке, предусмотренном для решения вопроса о выплатах. Поэтому она не может быть учтена как основание для перерасчета денежного обеспечения за предыдущий период.

Таким образом, коллегия судей пришла к выводу, что отсутствуют правовые основания для начисления дополнительного вознаграждения за период отпусков для лечения.

Решение суда

Седьмой апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение Хмельницкого окружного административного суда — без изменений.

Требования истца о начислении дополнительного вознаграждения в размере до 100 тыс. грн за период пребывания в отпусках для лечения признаны необоснованными.

Постановление апелляционного суда вступило в законную силу с даты принятия и не подлежит дальнейшему обжалованию.

