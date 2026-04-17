У поминальні дні близько тисячі кладовищ будуть закриті для відвідування – поліція

У Національній поліції закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час поминальних днів і не відвідувати кладовища, де це заборонено.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолій Серединський.

За його словами, поліція вже посилила заходи безпеки у зв’язку з поминальними днями, насамперед через ризики виявлення вибухонебезпечних предметів. Наразі близько тисячі кладовищ залишаються закритими для відвідування — йдеться про прифронтові території Херсонської, Чернігівської, Донецької, Запорізької та Луганської областей.

«Відповідні рішення прийняті військовими адміністраціями», - зазначив Анатолій Серединський.

У поліції просять у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів необхідно негайно повідомляти правоохоронців.

Представник поліції також закликав цього року утриматися від відвідування кладовищ у зонах, де діє заборона, оскільки це пов’язано з підвищеною небезпекою через можливі обстріли, активність FPV-дронів і мінну загрозу.

У поліції наголосили, якщо під час перебування на кладовищі виникне загроза, слід негайно шукати місцевість, яка дозволить максимально перебувати у безпеці, ближче до землі.

