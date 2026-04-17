  В Україні

У поминальні дні близько тисячі кладовищ будуть закриті для відвідування – поліція

11:49, 17 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Відповідні рішення прийняті військовими адміністраціями
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Національній поліції закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час поминальних днів і не відвідувати кладовища, де це заборонено.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолій Серединський.

За його словами, поліція вже посилила заходи безпеки у зв’язку з поминальними днями, насамперед через ризики виявлення вибухонебезпечних предметів. Наразі близько тисячі кладовищ залишаються закритими для відвідування — йдеться про прифронтові території Херсонської, Чернігівської, Донецької, Запорізької та Луганської областей.

«Відповідні рішення прийняті військовими адміністраціями», - зазначив Анатолій Серединський.

У поліції просять у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів необхідно негайно повідомляти правоохоронців.

Представник поліції також закликав цього року утриматися від відвідування кладовищ у зонах, де діє заборона, оскільки це пов’язано з підвищеною небезпекою через можливі обстріли, активність FPV-дронів і мінну загрозу.

У поліції наголосили, якщо під час перебування на кладовищі виникне загроза, слід негайно шукати місцевість, яка дозволить максимально перебувати у безпеці, ближче до землі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Україна війна

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]