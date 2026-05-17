Прифронтовий бізнес може отримати гранти до 16 млн грн та компенсації зарплат: що передбачають програми підтримки

Наразі 86% громад, які постраждали через війну, вже включені до переліку прифронтових територій, де через бойові дії скоротилися зайнятість, інвестиції та доходи місцевих бюджетів, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

фото: КМУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко спільно з представниками уряду провела зустріч із народними депутатами, присвячену підтримці прифронтових регіонів. Основну увагу учасники приділили питанням економіки та соціальної сфери.

Як зазначила глава уряду, нині до переліку прифронтових територій включено 86% громад, які постраждали через війну. За її словами, бойові дії суттєво вплинули на рівень зайнятості, інвестиційну активність та доходи місцевих бюджетів.

Юлія Свириденко підкреслила, що одним із ключових завдань держави є створення умов для того, щоб люди та бізнес могли продовжувати працювати і залишатися у своїх громадах.

Під час обговорення йшлося про можливе розширення програм пільгового кредитування для прифронтових територій, запровадження податкових стимулів, а також спеціальних умов доступу до державного й комунального майна.

Окремо учасники зустрічі акцентували увагу на необхідності збереження робочих місць та підтримки підприємств реального сектору економіки.

Прем’єрка зазначила, що вже працюють програми «Зроблено в Україні» з особливим компонентом для прифронтових територій.

Зокрема:

• Гранти для мікро- і малого бізнесу «Власна справа», розмір якого для прифронтових регіонів вищий на 30% — до 500 тис. грн.

• Гранти на виробниче обладнання до 8 млн грн та гранти на відновлення до 16 млн грн на умовах співфінансування 80% на 20%

• Аграрії на територіях, прилеглих до бойових дій, матимуть можливість компенсувати не 25%, а 40% вартості української агротехніки.

• Постраждалі підприємства зможуть компенсувати частину зарплати і ЄСВ на період відновлення.

• Програма страхування воєнних ризиків у прифронтових областях, дозволяє покрити до 30 млн грн збитків від руйнувань будівель, інфраструктури і обладнання.

Також учасники зустрічі обговорили підтримку освіти у прифронтових регіонах та надання статусу критичності підприємствам для збереження економічної активності.

Окремо йшлося про компенсацію знищеного та пошкодженого майна. Наразі вже погоджено 90 заявок від підприємств на загальну суму 1,5 млрд грн. Перші виплати очікуються найближчим часом.

«Підтримка прифронтових громад — це питання спільної роботи Уряду і Парламенту для забезпечення стійкості країни, збереження робочих місць і життя в українських громадах», — підкреслила Юлія Свириденко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.