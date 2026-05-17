Прифронтовый бизнес может получить гранты до 16 млн грн и компенсации зарплат: что предусматривают программы поддержки

В настоящее время 86% пострадавших из-за войны уже включены в перечень прифронтовых территорий, где из-за боевых действий сократились занятость, инвестиции и доходы местных бюджетов, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Премьер-министр Юлия Свириденко совместно с представителями правительства провела встречу с народными депутатами, посвящённую поддержке прифронтовых регионов. Основное внимание участники уделили вопросам экономики и социальной сферы.

Юлия Свириденко подчеркнула, что одной из ключевых задач государства является создание условий для того, чтобы люди и бизнес могли продолжать работать и оставаться в своих громадах.

Во время обсуждения речь шла о возможном расширении программ льготного кредитования для прифронтовых территорий, введении налоговых стимулов, а также специальных условий доступа к государственному и коммунальному имуществу.

Отдельно участники встречи акцентировали внимание на необходимости сохранения рабочих мест и поддержки предприятий реального сектора экономики.

Премьер-министр отметила, что уже действуют программы «Сделано в Украине» с отдельным компонентом для прифронтовых территорий.

В частности:

• Гранты для микро- и малого бизнеса «Собственное дело», размер которых для прифронтовых регионов выше на 30% — до 500 тыс. грн.

• Гранты на производственное оборудование до 8 млн грн и гранты на восстановление до 16 млн грн на условиях софинансирования 80% на 20%.

• Аграрии на территориях, прилегающих к зоне боевых действий, смогут компенсировать не 25%, а 40% стоимости украинской агротехники.

• Пострадавшие предприятия смогут компенсировать часть зарплаты и ЕСВ на период восстановления.

• Программа страхования военных рисков в прифронтовых областях позволяет покрыть до 30 млн грн убытков от разрушения зданий, инфраструктуры и оборудования.

Также участники встречи обсудили поддержку образования в прифронтовых регионах и предоставление предприятиям статуса критичности для сохранения экономической активности.

Отдельно речь шла о компенсации уничтоженного и повреждённого имущества. На данный момент уже согласованы 90 заявок от предприятий на общую сумму 1,5 млрд грн. Первые выплаты ожидаются в ближайшее время.

«Поддержка прифронтовых громад — это вопрос совместной работы Правительства и Парламента для обеспечения устойчивости страны, сохранения рабочих мест и жизни в украинских громадах», — подчеркнула Юлия Свириденко.

