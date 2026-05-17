  1. В Украине

Прифронтовый бизнес может получить гранты до 16 млн грн и компенсации зарплат: что предусматривают программы поддержки

12:43, 17 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В настоящее время 86% пострадавших из-за войны уже включены в перечень прифронтовых территорий, где из-за боевых действий сократились занятость, инвестиции и доходы местных бюджетов, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Прифронтовый бизнес может получить гранты до 16 млн грн и компенсации зарплат: что предусматривают программы поддержки
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Юлия Свириденко совместно с представителями правительства провела встречу с народными депутатами, посвящённую поддержке прифронтовых регионов. Основное внимание участники уделили вопросам экономики и социальной сферы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как отметила глава правительства, в настоящее время в перечень прифронтовых территорий включены 86% громад, пострадавших из-за войны. По её словам, боевые действия существенно повлияли на уровень занятости, инвестиционную активность и доходы местных бюджетов.

Юлия Свириденко подчеркнула, что одной из ключевых задач государства является создание условий для того, чтобы люди и бизнес могли продолжать работать и оставаться в своих громадах.

Во время обсуждения речь шла о возможном расширении программ льготного кредитования для прифронтовых территорий, введении налоговых стимулов, а также специальных условий доступа к государственному и коммунальному имуществу.

Отдельно участники встречи акцентировали внимание на необходимости сохранения рабочих мест и поддержки предприятий реального сектора экономики.

Премьер-министр отметила, что уже действуют программы «Сделано в Украине» с отдельным компонентом для прифронтовых территорий.

В частности:

• Гранты для микро- и малого бизнеса «Собственное дело», размер которых для прифронтовых регионов выше на 30% — до 500 тыс. грн.

• Гранты на производственное оборудование до 8 млн грн и гранты на восстановление до 16 млн грн на условиях софинансирования 80% на 20%.

• Аграрии на территориях, прилегающих к зоне боевых действий, смогут компенсировать не 25%, а 40% стоимости украинской агротехники.

• Пострадавшие предприятия смогут компенсировать часть зарплаты и ЕСВ на период восстановления.

• Программа страхования военных рисков в прифронтовых областях позволяет покрыть до 30 млн грн убытков от разрушения зданий, инфраструктуры и оборудования.

Также участники встречи обсудили поддержку образования в прифронтовых регионах и предоставление предприятиям статуса критичности для сохранения экономической активности.

Отдельно речь шла о компенсации уничтоженного и повреждённого имущества. На данный момент уже согласованы 90 заявок от предприятий на общую сумму 1,5 млрд грн. Первые выплаты ожидаются в ближайшее время.

«Поддержка прифронтовых громад — это вопрос совместной работы Правительства и Парламента для обеспечения устойчивости страны, сохранения рабочих мест и жизни в украинских громадах», — подчеркнула Юлия Свириденко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

бизнес правительство война Юлия Свириденко

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВС разрешил ТЦК обжаловать решения о самостоятельном воспитании ребёнка военнообязанными, которые уклоняются от мобилизации

ВС пришёл к выводу, что ТЦК имеет право обжаловать решения по семейным спорам, если они могут создавать основания для отсрочки или освобождения от военной службы.

Суды получат новые инструменты для возвращения ребенка, незаконно вывезенного одним из родителей

Самовольное изменение места жительства ребенка одним из родителей признается противоправным действием

Установить факт гражданского брака до 2004 года невозможно — Верховный Суд

Верховный Суд вынес важное решение для семей военных: гражданский брак до 2004 года не признается.

Можно ли перевести работника на более низкую зарплату из-за финансовых трудностей предприятия — позиция ВС

Финансовые трудности не всегда позволяют уменьшить зарплату работнику.

Бронирование от мобилизации станет платным или с обязательной службой в резерве

Новый законопроект вводит обязательное участие в обороне для каждого, кто получил отсрочку по работе.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]