«Доброякісна пухлина — не онкологія»: ТЦК відмовив у відстрочці чоловіку, дружина якого має інвалідність

Раніше військовозобов’язаному вже надавали відстрочку за цими документами, однак згодом комісія змінила свою позицію.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд розглянув справу військовозобов’язаного, якому ТЦК відмовив у продовженні відстрочки від мобілізації попри те, що раніше така відстрочка вже неодноразово надавалася на підставі тих самих документів. Чоловік доводив, що його дружина має інвалідність III групи, встановлену у зв’язку з онкологічним захворюванням, а тому він підпадає під дію абзацу 12 частини 1 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Комісія при ТЦК пояснила відмову тим, що подані документи нібито не підтверджують наявність підстав для відстрочки, а «доброякісна пухлина не являється онкологічним захворюванням». Водночас суд звернув увагу, що ці самі документи раніше вже визнавалися достатніми для оформлення відстрочки, а відповідачі не пояснили, чому змінили свою позицію та які саме документи тепер вважають неналежними. У підсумку суд визнав рішення комісії протиправним і скасував його.

Обставини справи №160/3683/26

Позивач перебував на військовому обліку та звернувся через ЦНАП із заявою про надання відстрочки відповідно до абзацу 12 частини 1 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Ця норма передбачає право на відстрочку для військовозобов’язаних, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю III групи, встановленою, зокрема, у зв’язку з онкологічним захворюванням.

До заяви чоловік додав свідоцтво про шлюб, довідку МСЕК, пенсійне посвідчення, індивідуальну програму реабілітації та інші документи щодо стану здоров’я дружини.

Із матеріалів справи випливало, що дружині позивача ще у 2021 році безстроково встановили III групу інвалідності. Також у медичних документах містилися відомості про онкологічне захворювання.

Крім того, суд встановив, що раніше цьому ж військовозобов’язаному вже надавали відстрочку за цією підставою. Відповідні довідки ТЦК були видані у 2025 році, а в застосунку Резерв+ станом на 1 січня 2026 року також відображалася чинна відстрочка за пунктом 12 частини 1 статті 23 Закону.

Однак уже в лютому 2026 року комісія відмовила у продовженні відстрочки. Причиною вказали «невідповідність поданих підстав вимогам закону» та ненадання належних документів. У повідомленні комісія зазначила, що «доброякісна пухлина не являється онкологічним захворюванням».

Позиція суду

Суд звернув увагу, що відповідачі не подали відзиву на позов та не надали жодних доказів того, що сімейний стан позивача змінився, стан здоров’я його дружини покращився або раніше подані документи втратили чинність чи перестали підтверджувати наявність підстав для відстрочки.

Також суд підкреслив, що саме ці документи раніше визнавалися достатніми для надання відстрочки.

Окремо суд зауважив, що комісія не пояснила, які саме документи є неналежними та чому вони не можуть бути враховані при повторному зверненні.

У рішенні суд нагадав, що відповідно до Порядку №560 комісія повинна оцінювати подані документи, за потреби витребовувати додаткову інформацію та належним чином мотивувати рішення про відмову. Формальне посилання на «невідповідність підстав» без конкретного обґрунтування не відповідає вимогам законодавства.

Водночас суд окремо не аналізував медичну класифікацію захворювання по суті, однак звернув увагу, що ті самі документи раніше були достатніми для оформлення відстрочки, а відповідач не пояснив причин зміни своєї позиції.

Що вирішив суд

Суд частково задовольнив позов. Рішення комісії при ТЦК про відмову у відстрочці було визнано протиправним та скасовано.

Також суд зобов’язав комісію повторно розглянути заяву позивача про надання відстрочки з урахуванням правової оцінки, викладеної у рішенні.

Водночас суд не став самостійно надавати відстрочку, зазначивши, що це належить до повноважень комісії. Саме тому належним способом захисту суд визнав повторний розгляд заяви відповідно до вимог законодавства та з урахуванням висновків суду.

Крім того, суд стягнув із ТЦК на користь позивача 1331,20 грн судового збору.

