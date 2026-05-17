«Доброкачественная опухоль — не онкология»: ТЦК отказал в отсрочке мужчине, жена которого имеет инвалидность

Ранее военнообязанному уже предоставляли отсрочку на основании этих документов, однако впоследствии комиссия изменила свою позицию.

Днепропетровский окружной административный суд рассмотрел дело военнообязанного, которому ТЦК отказал в продлении отсрочки от мобилизации несмотря на то, что ранее такая отсрочка уже неоднократно предоставлялась на основании тех же документов. Мужчина доказывал, что его жена имеет инвалидность III группы, установленную в связи с онкологическим заболеванием, а потому он подпадает под действие абзаца 12 части 1 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Комиссия при ТЦК объяснила отказ тем, что поданные документы якобы не подтверждают наличие оснований для отсрочки, а «доброкачественная опухоль не является онкологическим заболеванием». Вместе с тем суд обратил внимание, что эти же документы ранее уже признавались достаточными для оформления отсрочки, а ответчики не объяснили, почему изменили свою позицию и какие именно документы теперь считают ненадлежащими. В итоге суд признал решение комиссии противоправным и отменил его.

Обстоятельства дела №160/3683/26

Истец состоял на воинском учете и обратился через ЦНАП с заявлением о предоставлении отсрочки в соответствии с абзацем 12 части 1 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Данная норма предусматривает право на отсрочку для военнообязанных, имеющих жену или мужа с инвалидностью III группы, установленной, в частности, в связи с онкологическим заболеванием.

К заявлению мужчина приложил свидетельство о браке, справку МСЭК, пенсионное удостоверение, индивидуальную программу реабилитации и другие документы о состоянии здоровья жены.

Из материалов дела следовало, что жене истца еще в 2021 году бессрочно установили III группу инвалидности. Также в медицинских документах содержались сведения об онкологическом заболевании.

Кроме того, суд установил, что ранее этому же военнообязанному уже предоставляли отсрочку по этому основанию. Соответствующие справки ТЦК были выданы в 2025 году, а в приложении Резерв+ по состоянию на 1 января 2026 года также отображалась действующая отсрочка по пункту 12 части 1 статьи 23 Закона.

Однако уже в феврале 2026 года комиссия отказала в продлении отсрочки. Причиной указали «несоответствие поданных оснований требованиям закона» и непредоставление надлежащих документов. В сообщении комиссия отметила, что «доброкачественная опухоль не является онкологическим заболеванием».

Позиция суда

Суд обратил внимание, что ответчики не подали отзыв на иск и не предоставили никаких доказательств того, что семейное положение истца изменилось, состояние здоровья его жены улучшилось либо ранее поданные документы утратили силу или перестали подтверждать наличие оснований для отсрочки.

Также суд подчеркнул, что именно эти документы ранее признавались достаточными для предоставления отсрочки.

Отдельно суд отметил, что комиссия не объяснила, какие именно документы являются ненадлежащими и почему они не могут быть учтены при повторном обращении.

В решении суд напомнил, что в соответствии с Порядком №560 комиссия должна оценивать поданные документы, при необходимости истребовать дополнительную информацию и надлежащим образом мотивировать решение об отказе. Формальная ссылка на «несоответствие оснований» без конкретного обоснования не соответствует требованиям законодательства.

Вместе с тем суд отдельно не анализировал медицинскую классификацию заболевания по существу, однако обратил внимание, что те же документы ранее были достаточными для оформления отсрочки, а ответчик не объяснил причин изменения своей позиции.

Что решил суд

Суд частично удовлетворил иск. Решение комиссии при ТЦК об отказе в отсрочке было признано противоправным и отменено.

Также суд обязал комиссию повторно рассмотреть заявление истца о предоставлении отсрочки с учетом правовой оценки, изложенной в решении.

Вместе с тем суд не стал самостоятельно предоставлять отсрочку, указав, что это относится к полномочиям комиссии. Именно поэтому надлежащим способом защиты суд признал повторное рассмотрение заявления в соответствии с требованиями законодательства и с учетом выводов суда.

Кроме того, суд взыскал с ТЦК в пользу истца 1331,20 грн судебного сбора.

