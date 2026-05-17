  1. У світі

Мальта оплатить громадянам підписку на ChatGPT Plus після курсу з ШІ

12:07, 17 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мальта стане першою країною у світі, яка надасть громадянам безкоштовний річний доступ до ChatGPT Plus після проходження спеціального курсу з основ штучного інтелекту, розробленого у співпраці з OpenAI та Університетом Мальти.
Мальта оплатить громадянам підписку на ChatGPT Plus після курсу з ШІ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Мальта першою у світі запускає державну програму, у межах якої громадяни зможуть безкоштовно користуватися ChatGPT Plus протягом року. Ініціативу реалізують спільно з OpenAI, а доступ до преміум-версії чат-бота надаватимуть після проходження спеціального курсу з основ штучного інтелекту.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Освітню програму підготували експерти Університету Мальти. Вона розрахована на широку аудиторію — від студентів до людей похилого віку — та знайомить учасників із принципами роботи ШІ, його можливостями, ризиками й правилами відповідального використання у побуті та професійній діяльності.

Що передбачає програма

За даними Malta Digital Innovation Authority, навчальний курс має допомогти громадянам:

  • зрозуміти, як працює штучний інтелект;
  • дізнатися про переваги та обмеження сучасних ШІ-технологій;
  • навчитися безпечно й відповідально використовувати ШІ у повсякденному житті та на роботі.

Пілотний етап стартує вже у травні. Надалі влада планує поступово збільшувати кількість учасників, які пройдуть навчання та отримають безкоштовну підписку на ChatGPT Plus.

Як працюватиме система

Координувати видачу доступів і адміністрування програми буде Malta Digital Innovation Authority. У міру розширення проєкту кількість громадян, які матимуть доступ до сервісу, зростатиме.

Міністр економіки Мальти Сільвіо Шембрі заявив, що поєднання навчання з відкритим доступом до сучасних цифрових інструментів допоможе зробити технології штучного інтелекту зрозумілими та корисними для студентів, працівників і сімей.

У OpenAI назвали ініціативу унікальною, адже це перший подібний проєкт на рівні держави. Керівник програми OpenAI for Countries Джордж Осборн зазначив, що Мальта демонструє приклад того, як уряди можуть допомагати громадянам адаптуватися до цифрових змін та користуватися можливостями штучного інтелекту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ChatGPT ШІ

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Суди отримають нові інструменти для повернення дитини, незаконно вивезеної одним із батьків

Самочинна зміна місця проживання дитини одним із батьків визнається протиправною дією

Встановити факт цивільного шлюбу до 2004 року неможливо — Верховний Суд

Верховний Суд ухвалив важливе рішення для сімей військових: цивільний шлюб до 2004 року не визнається.

Чи можна перевести працівника на нижчу зарплату через фінансові труднощі підприємства — позиція ВС

Фінансові труднощі не завжди дозволяють зменшити зарплату працівнику.

Бронювання від мобілізації стане платним або з обов’язковою службою в резерві

Новий законопроєкт вводить обов’язкову участь в обороні для кожного, хто отримав відстрочку через роботу.

Відсутність офіційної зарплати може стати підставою для відмови у вихованні власної дитини після розлучення

Матеріальний бар’єр та передання дитини родичам: нові виклики Книги шостої ЦК.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]