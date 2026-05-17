Мальта оплатить громадянам підписку на ChatGPT Plus після курсу з ШІ

Мальта стане першою країною у світі, яка надасть громадянам безкоштовний річний доступ до ChatGPT Plus після проходження спеціального курсу з основ штучного інтелекту, розробленого у співпраці з OpenAI та Університетом Мальти.

Освітню програму підготували експерти Університету Мальти. Вона розрахована на широку аудиторію — від студентів до людей похилого віку — та знайомить учасників із принципами роботи ШІ, його можливостями, ризиками й правилами відповідального використання у побуті та професійній діяльності.

Що передбачає програма

За даними Malta Digital Innovation Authority, навчальний курс має допомогти громадянам:

зрозуміти, як працює штучний інтелект;

дізнатися про переваги та обмеження сучасних ШІ-технологій;

навчитися безпечно й відповідально використовувати ШІ у повсякденному житті та на роботі.

Пілотний етап стартує вже у травні. Надалі влада планує поступово збільшувати кількість учасників, які пройдуть навчання та отримають безкоштовну підписку на ChatGPT Plus.

Як працюватиме система

Координувати видачу доступів і адміністрування програми буде Malta Digital Innovation Authority. У міру розширення проєкту кількість громадян, які матимуть доступ до сервісу, зростатиме.

Міністр економіки Мальти Сільвіо Шембрі заявив, що поєднання навчання з відкритим доступом до сучасних цифрових інструментів допоможе зробити технології штучного інтелекту зрозумілими та корисними для студентів, працівників і сімей.

У OpenAI назвали ініціативу унікальною, адже це перший подібний проєкт на рівні держави. Керівник програми OpenAI for Countries Джордж Осборн зазначив, що Мальта демонструє приклад того, як уряди можуть допомагати громадянам адаптуватися до цифрових змін та користуватися можливостями штучного інтелекту.

