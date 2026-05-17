Мальта оплатит гражданам подписку на ChatGPT Plus после курса по ИИ

12:07, 17 мая 2026
Мальта станет первой страной в мире, которая предоставит гражданам бесплатный годовой доступ к ChatGPT Plus после прохождения специального курса по основам искусственного интеллекта, разработанного в сотрудничестве с OpenAI и Университетом Мальты.
Мальта первой в мире запускает государственную программу, в рамках которой граждане смогут бесплатно пользоваться ChatGPT Plus в течение года. Инициативу реализуют совместно с OpenAI, а доступ к премиум-версии чат-бота будут предоставлять после прохождения специального курса по основам искусственного интеллекта.

Образовательную программу подготовили эксперты Университета Мальты. Она рассчитана на широкую аудиторию — от студентов до пожилых людей — и знакомит участников с принципами работы ИИ, его возможностями, рисками и правилами ответственного использования в быту и профессиональной деятельности.

Что предусматривает программа

По данным Malta Digital Innovation Authority, учебный курс должен помочь гражданам:

  • понять, как работает искусственный интеллект;
  • узнать о преимуществах и ограничениях современных ИИ-технологий;
  • научиться безопасно и ответственно использовать ИИ в повседневной жизни и на работе.

Пилотный этап стартует уже в мае. В дальнейшем власти планируют постепенно увеличивать количество участников, которые пройдут обучение и получат бесплатную подписку на ChatGPT Plus.

Как будет работать система

Координировать выдачу доступов и администрирование программы будет Malta Digital Innovation Authority. По мере расширения проекта количество граждан, которые получат доступ к сервису, будет увеличиваться.

Министр экономики Мальты Сильвио Шембри заявил, что сочетание обучения с открытым доступом к современным цифровым инструментам поможет сделать технологии искусственного интеллекта понятными и полезными для студентов, работников и семей.

В OpenAI назвали инициативу уникальной, поскольку это первый подобный проект на государственном уровне. Руководитель программы OpenAI for Countries Джордж Осборн отметил, что Мальта демонстрирует пример того, как правительства могут помогать гражданам адаптироваться к цифровым изменениям и пользоваться возможностями искусственного интеллекта.

ChatGPT ИИ

