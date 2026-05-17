Чи допускають повернення Росії на Євробачення — відповідь виконавчого директора Мартіна Ґріна

11:13, 17 травня 2026
Виконавчий директор Європейської мовної спілки Мартін Ґрін заявив, що питання повернення Росії до міжнародного пісенного конкурсу Євробачення наразі не розглядається.
Виконавчий директор міжнародного пісенного конкурсу Євробачення Мартін Ґрін заявив, що питання повернення Росії на конкурс наразі не обговорюється і жодних відповідних планів не існує. 

За його словами, в інформаційному просторі могли з’явитися хибні інтерпретації попередніх висловлювань, однак позиція організаторів залишається однозначною.

"Шановний колега, мабуть, прочитав у пресі дещо неправильно витлумачені відомості. Тож дозвольте мені висловитися цілком чітко. Жодних переговорів щодо повернення російського мовника на "Євробачення" не ведеться. І жодних планів з цього приводу немає", – сказав Грін на пресконференції перед початком гранд-фіналу "Євробачення-2026" у Відні, пише Суспільне.

Раніше британське медіа LBC повідомляло, що в інтерв’ю Мартін Ґрін нібито допускав теоретичну можливість повернення Росії до конкурсу, а також згадував, що її відсторонення було пов’язане з діяльністю державного мовника ВГТРК. Однак нині організатори підкреслюють: жодних змін у чинній позиції щодо участі Росії немає.

Нагадаємо, що болгарська співачка DARA стала переможницею Євробачення-2026 з композицією Bangaranga. 

