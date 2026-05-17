Болгарія перемогла на Євробаченні-2026: Україна увійшла у топ-10

08:12, 17 травня 2026
Українська виконавиця Leléka з піснею Ridnym набрала 221 бал і посіла 9 місце.
Болгарська співачка DARA стала переможницею Євробачення-2026 з композицією Bangaranga. Цьогорічний конкурс проходив у Відні.

Україну на міжнародній сцені представила Leléka з піснею Ridnym. Артистка здобула 221 бал — 54 від національних журі та 167 від глядачів, що дозволило їй увійти до десятки найкращих і посісти 9-ту сходинку у фінальному рейтингу.

Особливої атмосфери виступу додало звучання бандури у виконанні Ярослав Джусь. Наприкінці номера співачка зі сцени виголосила: «Слава Україні».

У гранд-фіналі конкурсу цього року виступили представники 25 країн, серед яких Україна, Болгарія, Норвегія, Австралія, Румунія, Мальта, Кіпр, Албанія, Данія, Чехія, Велика Британія, Франція, Австрія, Греція, Фінляндія, Бельгія, Швеція, Молдова, Ізраїль, Сербія, Хорватія, Литва та Польща.

Голосування за фаворитів стартувало о 22:15 та тривало до 00:58.

Під час оголошення результатів Україна отримала найвищу оцінку — 12 балів — від журі Швейцарії. Ще 10 балів українському представнику присудив Азербайджан. Від Італії Україна отримала 7 балів, а Франція, Велика Британія та Латвія поставили по 6 балів. Португалія віддала 3 бали, тоді як Польща та Румунія оцінили виступ в 1 бал.

