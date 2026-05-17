Болгария победила на Евровидении-2026: Украина вошла в топ-10

Украинская исполнительница Leléka с песней Ridnym набрала 221 балл и заняла 9 место.

Болгарская певица DARA стала победительницей Евровидения-2026 с композицией Bangaranga. В этом году конкурс проходил в Вене.

Украину на международной сцене представила Leléka с песней Ridnym. Артистка набрала 221 балл — 54 от национальных жюри и 167 от зрителей, что позволило ей войти в десятку лучших и занять 9-е место в итоговом рейтинге.

Особую атмосферу выступлению придало звучание бандуры в исполнении Ярослава Джуся. В конце номера певица со сцены произнесла: «Слава Украине».

В гранд-финале конкурса в этом году выступили представители 25 стран, среди которых Украина, Болгария, Норвегия, Австралия, Румыния, Мальта, Кипр, Албания, Дания, Чехия, Великобритания, Франция, Австрия, Греция, Финляндия, Бельгия, Швеция, Молдова, Израиль, Сербия, Хорватия, Литва и Польша.

Голосование за фаворитов стартовало в 22:15 и продолжалось до 00:58.

Во время объявления результатов Украина получила наивысшую оценку — 12 баллов — от жюри Швейцарии. Еще 10 баллов украинскому представителю присудил Азербайджан. От Италии Украина получила 7 баллов, а Франция, Великобритания и Латвия поставили по 6 баллов. Португалия отдала 3 балла, тогда как Польша и Румыния оценили выступление в 1 балл.

