Допускают ли возвращение России на Евровидение ответ исполнительного директора Мартина Грина

11:13, 17 мая 2026
Исполнительный директор Европейского языкового союза Мартин Грин заявил, что вопрос возвращения России к международному песенному конкурсу Евровидения пока не рассматривается.
Исполнительный директор международного песенного конкурса Евровидения Мартин Грин заявил, что вопрос возвращения России на конкурс пока не обсуждается и никаких планов не существует.

По его словам, в информационном пространстве могли появиться ложные интерпретации предварительных высказываний, однако позиция организаторов остается однозначной.

"Уважаемый коллега, видимо, прочитал в прессе несколько неправильно истолкованные сведения. Так что позвольте мне высказаться вполне четко. Никаких переговоров по возвращению русского вещателя на "Евровидение" не ведется. И никаких планов по этому поводу нет", - сказал Грин на пресс-конференции перед началом гранд-фина, пишет Суспильне. 

Ранее британское медиа LBC сообщало, что в интервью Мартин Грин якобы допускал теоретическую возможность возвращения России к конкурсу, а также упоминал, что ее отстранение было связано с деятельностью государственного вещателя ВГТРК. Однако сейчас организаторы подчеркивают: никаких изменений в действующей позиции по России нет.

Напомним, что болгарская певица DARA стала победительницей Евровидения-2026 с композицией Bangaranga.

