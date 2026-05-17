На Волині чоловік створив піратський сайт із фільмами Netflix, Disney та Warner: як його покарав суд

Ковельський міськрайонний суд Волинської області визнав винним чоловіка у порушенні авторського права через створення та адміністрування піратського сайту з фільмами і серіалами Netflix, Disney, Warner, Sony Pictures.

Ковельський міськрайонний суд Волинської області розглянув кримінальне провадження за обвинуваченням чоловіка у порушенні авторського права шляхом незаконного використання аудіовізуальних творів на інтернет-сайті. Суд дослідив обставини розміщення торрент-посилань на фільми та серіали, права на які належать низці міжнародних компаній, а також перевірив укладену між сторонами угоду про примирення.

Обставини справи

У справі № 159/9309/25 суд встановив, що у лютому 2023 року у обвинуваченого виник єдиний злочинний умисел на незаконне використання на власному веб-сайті аудіовізуальних творів з метою отримання доходу від розміщення рекламного контенту. Для реалізації цього умислу він у період з 25 лютого 2023 року по 12 січня 2024 року, перебуваючи за місцем проживання у Ковельському районі Волинської області, використовуючи ноутбук Samsung та адміністрований ним сайт «all-torrents.icu», без дозволу правовласників розміщував торрент-посилання на фільми, серіали та мультфільми, а також забезпечував користувачам мережі Інтернет фактичний доступ до цих творів.

У вироку зазначено, що обвинувачений, маючи навички у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, усвідомлював протиправність своїх дій та діяв умисно з корисливих мотивів. Суд дійшов висновку, що таким способом було здійснено незаконне використання аудіовізуальних творів шляхом інтерактивного надання доступу до них без дозволу правовласників.

Потерпілими у справі виступали компанії «Amazon Content Services LLC», «Warner Bros. Entertainment Inc.», «Disney Enterprises, Inc.», «Netflix Inc.», «Sony Pictures Entertainment Inc.» та «Universal City Studios LLC.», інтереси яких в Україні представляє Українська антипіратська асоціація по захисту прав на музичні, аудіовізуальні твори та комп’ютерні програми.

Серед незаконно розміщених творів були, зокрема, «Blue Beetle», «Shazam! Fury of the Gods», «Rick and Morty», «Captain Marvel», «Indiana Jones and the Dial of Destiny», «The Witcher», «The Crown», «Lupin», «Spider-Man: Across the Spider-Verse», «Oppenheimer», «Puss in Boots: The Last Wish» та інші фільми й серіали.

Загальний розмір матеріальної шкоди, встановлений у кримінальному провадженні, склав 231 415,2 грн. Зокрема, компанії Amazon було завдано шкоди на 8 134,45 грн, Warner Bros. — на 29 348,08 грн, Disney — на 61 884,63 грн, Netflix — на 71 113,89 грн, Sony Pictures — на 24 019,14 грн, Universal — на 36 915,01 грн.

Що вирішив суд

Суд зазначив, що 4 лютого 2026 року між представником потерпілих та обвинуваченим була укладена угода про примирення у кримінальному провадженні. Відповідно до її умов обвинувачений повністю визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.176 КК України.

Сторони погодили, що обставинами, які пом’якшують покарання, є щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення. Також було узгоджено покарання у вигляді штрафу.

При вирішенні питання про затвердження угоди суд послався на положення ст.468 КПК України, відповідно до яких у кримінальному провадженні може бути укладена угода про примирення між потерпілим та підозрюваним, а також на ч.3 ст.469 КПК України, згідно з якою така угода допускається у провадженнях щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості та у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.

Суд звернув увагу, що інкриміноване обвинуваченому кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.176 КК України, належить до злочинів невеликої тяжкості.

Під час судового засідання суд встановив, що обвинувачений повністю розуміє права, передбачені п.1 ч.5 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, характер обвинувачення, вид покарання та інші заходи, які будуть застосовані у разі затвердження угоди. Також суд з’ясував, що потерпілий усвідомлює наслідки затвердження угоди, передбачені ст.473 КПК України.

Суд дійшов висновку, що угода була укладена добровільно, а її умови відповідають вимогам КПК України та КК України, у зв’язку з чим визнав можливим затвердити угоду про примирення.

Вироком суду обвинуваченого визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.176 КК України, та призначено узгоджене сторонами покарання у вигляді штрафу у розмірі 350 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 5950 грн.

Крім того, суд скасував арешт, накладений на мобільний телефон Redmi 9C, картку ПриватБанку, ноутбук Samsung та твердотілий накопичувач Samsung, постановив повернути їх власнику після набрання вироком законної сили, а також стягнув з обвинуваченого 10 696,80 грн витрат на проведення експертизи.

