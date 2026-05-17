На Волыни мужчина создал пиратский сайт с фильмами Netflix, Disney и Warner: как его наказал суд

Ковельский горрайонный суд Волынской области признал виновным мужчину в нарушении авторского права из-за создания и администрирования пиратского сайта с фильмами и сериалами Netflix, Disney, Warner, Sony Pictures.

Ковельский горрайонный суд Волынской области рассмотрел уголовное производство по обвинению мужчины в нарушении авторского права путем незаконного использования аудиовизуальных произведений на интернет-сайте. Суд исследовал обстоятельства размещения торрент-ссылок на фильмы и сериалы, права на которые принадлежат ряду международных компаний, а также проверил заключенное между сторонами соглашение о примирении.

Обстоятельства дела

В деле № 159/9309/25 суд установил, что в феврале 2023 года у обвиняемого возник единый преступный умысел на незаконное использование на собственном веб-сайте аудиовизуальных произведений с целью получения дохода от размещения рекламного контента. Для реализации этого умысла он в период с 25 февраля 2023 года по 12 января 2024 года, находясь по месту жительства в Ковельском районе Волынской области, используя ноутбук Samsung и администрируемый им сайт «all-torrents.icu», без разрешения правообладателей размещал торрент-ссылки на фильмы, сериалы и мультфильмы, а также обеспечивал пользователям сети Интернет фактический доступ к этим произведениям.

В приговоре указано, что обвиняемый, обладая навыками в сфере информационно-коммуникационных технологий, осознавал противоправность своих действий и действовал умышленно из корыстных побуждений. Суд пришел к выводу, что таким способом было осуществлено незаконное использование аудиовизуальных произведений путем интерактивного предоставления доступа к ним без разрешения правообладателей.

Потерпевшими по делу выступали компании «Amazon Content Services LLC», «Warner Bros. Entertainment Inc.», «Disney Enterprises, Inc.», «Netflix Inc.», «Sony Pictures Entertainment Inc.» и «Universal City Studios LLC.», интересы которых в Украине представляет Украинская антипиратская ассоциация по защите прав на музыкальные, аудиовизуальные произведения и компьютерные программы.

Среди незаконно размещенных произведений были, в частности, «Blue Beetle», «Shazam! Fury of the Gods», «Rick and Morty», «Captain Marvel», «Indiana Jones and the Dial of Destiny», «The Witcher», «The Crown», «Lupin», «Spider-Man: Across the Spider-Verse», «Oppenheimer», «Puss in Boots: The Last Wish» и другие фильмы и сериалы.

Общий размер материального ущерба, установленный в уголовном производстве, составил 231 415,2 грн. В частности, компании Amazon был причинен ущерб на 8 134,45 грн, Warner Bros. — на 29 348,08 грн, Disney — на 61 884,63 грн, Netflix — на 71 113,89 грн, Sony Pictures — на 24 019,14 грн, Universal — на 36 915,01 грн.

Что решил суд

Суд отметил, что 4 февраля 2026 года между представителем потерпевших и обвиняемым было заключено соглашение о примирении в уголовном производстве. В соответствии с его условиями обвиняемый полностью признал свою вину в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.176 УК Украины.

Стороны согласовали, что обстоятельствами, смягчающими наказание, являются искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию уголовного правонарушения. Также было согласовано наказание в виде штрафа.

При решении вопроса об утверждении соглашения суд сослался на положения ст.468 УПК Украины, согласно которым в уголовном производстве может быть заключено соглашение о примирении между потерпевшим и подозреваемым, а также на ч.3 ст.469 УПК Украины, согласно которой такое соглашение допускается в производствах по уголовным проступкам, преступлениям небольшой или средней тяжести и в уголовном производстве в форме частного обвинения.

Суд обратил внимание, что инкриминируемое обвиняемому уголовное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.176 УК Украины, относится к преступлениям небольшой тяжести.

Во время судебного заседания суд установил, что обвиняемый полностью понимает права, предусмотренные п.1 ч.5 ст.474 УПК Украины, последствия заключения и утверждения соглашения, характер обвинения, вид наказания и другие меры, которые будут применены в случае утверждения соглашения. Также суд выяснил, что потерпевший осознает последствия утверждения соглашения, предусмотренные ст.473 УПК Украины.

Суд пришел к выводу, что соглашение было заключено добровольно, а его условия соответствуют требованиям УПК Украины и УК Украины, в связи с чем признал возможным утвердить соглашение о примирении.

Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК Украины, и ему назначено согласованное сторонами наказание в виде штрафа в размере 350 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 5950 грн.

Кроме того, суд отменил арест, наложенный на мобильный телефон Redmi 9C, карту ПриватБанка, ноутбук Samsung и твердотельный накопитель Samsung, постановил вернуть их владельцу после вступления приговора в законную силу, а также взыскал с обвиняемого 10 696,80 грн расходов на проведение экспертизы.

