  1. Судебная практика
  2. / В Украине

На Волыни мужчина создал пиратский сайт с фильмами Netflix, Disney и Warner: как его наказал суд

10:55, 17 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ковельский горрайонный суд Волынской области признал виновным мужчину в нарушении авторского права из-за создания и администрирования пиратского сайта с фильмами и сериалами Netflix, Disney, Warner, Sony Pictures.
На Волыни мужчина создал пиратский сайт с фильмами Netflix, Disney и Warner: как его наказал суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ковельский горрайонный суд Волынской области рассмотрел уголовное производство по обвинению мужчины в нарушении авторского права путем незаконного использования аудиовизуальных произведений на интернет-сайте. Суд исследовал обстоятельства размещения торрент-ссылок на фильмы и сериалы, права на которые принадлежат ряду международных компаний, а также проверил заключенное между сторонами соглашение о примирении.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела

В деле № 159/9309/25 суд установил, что в феврале 2023 года у обвиняемого возник единый преступный умысел на незаконное использование на собственном веб-сайте аудиовизуальных произведений с целью получения дохода от размещения рекламного контента. Для реализации этого умысла он в период с 25 февраля 2023 года по 12 января 2024 года, находясь по месту жительства в Ковельском районе Волынской области, используя ноутбук Samsung и администрируемый им сайт «all-torrents.icu», без разрешения правообладателей размещал торрент-ссылки на фильмы, сериалы и мультфильмы, а также обеспечивал пользователям сети Интернет фактический доступ к этим произведениям.

В приговоре указано, что обвиняемый, обладая навыками в сфере информационно-коммуникационных технологий, осознавал противоправность своих действий и действовал умышленно из корыстных побуждений. Суд пришел к выводу, что таким способом было осуществлено незаконное использование аудиовизуальных произведений путем интерактивного предоставления доступа к ним без разрешения правообладателей.

Потерпевшими по делу выступали компании «Amazon Content Services LLC», «Warner Bros. Entertainment Inc.», «Disney Enterprises, Inc.», «Netflix Inc.», «Sony Pictures Entertainment Inc.» и «Universal City Studios LLC.», интересы которых в Украине представляет Украинская антипиратская ассоциация по защите прав на музыкальные, аудиовизуальные произведения и компьютерные программы.

Среди незаконно размещенных произведений были, в частности, «Blue Beetle», «Shazam! Fury of the Gods», «Rick and Morty», «Captain Marvel», «Indiana Jones and the Dial of Destiny», «The Witcher», «The Crown», «Lupin», «Spider-Man: Across the Spider-Verse», «Oppenheimer», «Puss in Boots: The Last Wish» и другие фильмы и сериалы.

Общий размер материального ущерба, установленный в уголовном производстве, составил 231 415,2 грн. В частности, компании Amazon был причинен ущерб на 8 134,45 грн, Warner Bros. — на 29 348,08 грн, Disney — на 61 884,63 грн, Netflix — на 71 113,89 грн, Sony Pictures — на 24 019,14 грн, Universal — на 36 915,01 грн.

Что решил суд

Суд отметил, что 4 февраля 2026 года между представителем потерпевших и обвиняемым было заключено соглашение о примирении в уголовном производстве. В соответствии с его условиями обвиняемый полностью признал свою вину в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.176 УК Украины.

Стороны согласовали, что обстоятельствами, смягчающими наказание, являются искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию уголовного правонарушения. Также было согласовано наказание в виде штрафа.

При решении вопроса об утверждении соглашения суд сослался на положения ст.468 УПК Украины, согласно которым в уголовном производстве может быть заключено соглашение о примирении между потерпевшим и подозреваемым, а также на ч.3 ст.469 УПК Украины, согласно которой такое соглашение допускается в производствах по уголовным проступкам, преступлениям небольшой или средней тяжести и в уголовном производстве в форме частного обвинения.

Суд обратил внимание, что инкриминируемое обвиняемому уголовное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.176 УК Украины, относится к преступлениям небольшой тяжести.

Во время судебного заседания суд установил, что обвиняемый полностью понимает права, предусмотренные п.1 ч.5 ст.474 УПК Украины, последствия заключения и утверждения соглашения, характер обвинения, вид наказания и другие меры, которые будут применены в случае утверждения соглашения. Также суд выяснил, что потерпевший осознает последствия утверждения соглашения, предусмотренные ст.473 УПК Украины.

Суд пришел к выводу, что соглашение было заключено добровольно, а его условия соответствуют требованиям УПК Украины и УК Украины, в связи с чем признал возможным утвердить соглашение о примирении.

Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК Украины, и ему назначено согласованное сторонами наказание в виде штрафа в размере 350 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 5950 грн.

Кроме того, суд отменил арест, наложенный на мобильный телефон Redmi 9C, карту ПриватБанка, ноутбук Samsung и твердотельный накопитель Samsung, постановил вернуть их владельцу после вступления приговора в законную силу, а также взыскал с обвиняемого 10 696,80 грн расходов на проведение экспертизы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд авторское право Ковель судебная практика

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Суды получат новые инструменты для возвращения ребенка, незаконно вывезенного одним из родителей

Самовольное изменение места жительства ребенка одним из родителей признается противоправным действием

Установить факт гражданского брака до 2004 года невозможно — Верховный Суд

Верховный Суд вынес важное решение для семей военных: гражданский брак до 2004 года не признается.

Можно ли перевести работника на более низкую зарплату из-за финансовых трудностей предприятия — позиция ВС

Финансовые трудности не всегда позволяют уменьшить зарплату работнику.

Бронирование от мобилизации станет платным или с обязательной службой в резерве

Новый законопроект вводит обязательное участие в обороне для каждого, кто получил отсрочку по работе.

Отсутствие официальной зарплаты может стать основанием для отказа в воспитании собственного ребенка после развода

Материальный барьер и передача ребенка родственникам: новые вызовы Книги шестой ГК.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]