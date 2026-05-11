У КАС України виявили дві норми, що встановлюють різні пороги для однієї категорії суб’єктів при розгляді справ

До КАС України ініціюють зміни для унормування межі суми заявленої вимоги стягнення грошових коштів при розгляді справ за правилами спрощеного провадження.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15222 «Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо зміни межі суми заявленої вимоги стягнення грошових коштів при розгляді справ за правилами спрощеного провадження».

Документ має усунути суперечності у Кодексі адміністративного судочинства щодо меж суми вимог, за яких справи можуть розглядатися у спрощеному порядку.

Як зазначається у пояснювальній записці, наразі у КАС України існують дві норми, які встановлюють різні пороги для розгляду однієї й тієї ж категорії субʼєктів.

Йдеться про спори щодо оскарження рішень суб’єктів владних повноважень, на підставі яких може бути заявлено вимогу про стягнення коштів.

Зараз Стаття 12 КАС України визначає форми адміністративного судочинства та встановлює правила, за якими справи розподіляються між загальним та спрощеним провадженням. Частина 4 цієї статті містить перелік категорій спорів, які через свою складність або особливе суспільне значення мають розглядатися виключно за правилами загального позовного провадження.

Згідно з пунктом 4 частини 4 статті 12 виключно за правилами загального позовного провадження розглядаються справи щодо оскарження рішення суб’єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів у сумі, що перевищує:

для юридичних осіб – 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Стаття 257 КАС України визначає особливості спрощеного позовного провадження. Частина 4 цієї статті також містить перелік справ, які не можуть бути розглянуті у спрощеному порядку. За правилами законодавчої техніки, цей перелік має повністю корелювати з обмеженнями, встановленими у статті 12, оскільки ці дві норми регулюють один і той самий предмет – розмежування форм адміністративного судочинства.

Проте аналіз поточної редакції КАС України виявляє критичну невідповідність, зазначає автор законопроєкту.

У пункті 4 частини 4 статті 257 зазначено, що за правилами спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи щодо оскарження рішення суб’єкта владних повноважень, на підставі якого може бути заявлено вимогу про стягнення коштів у сумі, що перевищує:

для юридичних осіб – 500 прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Таким чином, у КАС України одночасно існують дві норми, що встановлюють різні пороги для однієї категорії суб’єктів. Відтак, виникає необхідність врегулювання даного питання.

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 257 Кодексу адміністративного судочинства України, якими визначити, що за правилами спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах щодо оскарження рішення суб’єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів у сумі, що перевищує:

500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб — для юридичних осіб;

80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб — для фізичних осіб та ФОП.

Ухвалення законопроєкту має забезпечити належний судовий розгляд справ.

