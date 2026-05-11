  1. Законодательство

В КАС Украины обнаружили две нормы, устанавливающие разные пороги для одной категории субъектов при рассмотрении дел

12:05, 11 мая 2026
В КАС Украины инициируют изменения для урегулирования предела суммы заявленного требования о взыскании денежных средств при рассмотрении дел по правилам упрощенного производства.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15222 «О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно изменения предела суммы заявленного требования о взыскании денежных средств при рассмотрении дел по правилам упрощенного производства».

Документ должен устранить противоречия в Кодексе административного судопроизводства относительно пределов суммы требований, при которых дела могут рассматриваться в упрощенном порядке.

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас в КАС Украины существуют две нормы, устанавливающие разные пороги для рассмотрения одной и той же категории субъектов.

Речь идет о спорах относительно обжалования решений субъектов властных полномочий, на основании которых может быть заявлено требование о взыскании средств.

Сейчас статья 12 КАС Украины определяет формы административного судопроизводства и устанавливает правила, по которым дела распределяются между общим и упрощенным производством. Часть 4 этой статьи содержит перечень категорий споров, которые из-за своей сложности или особого общественного значения должны рассматриваться исключительно по правилам общего искового производства.

Согласно пункту 4 части 4 статьи 12 исключительно по правилам общего искового производства рассматриваются дела относительно обжалования решения субъекта властных полномочий, на основании которого им может быть заявлено требование о взыскании денежных средств в сумме, превышающей:

  • для юридических лиц – 500 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц;
  • для физических лиц и физических лиц-предпринимателей – 80 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Статья 257 КАС Украины определяет особенности упрощенного искового производства. Часть 4 этой статьи также содержит перечень дел, которые не могут быть рассмотрены в упрощенном порядке. По правилам законодательной техники этот перечень должен полностью коррелировать с ограничениями, установленными в статье 12, поскольку эти две нормы регулируют один и тот же предмет – разграничение форм административного судопроизводства.

Однако анализ текущей редакции КАС Украины выявляет критическое несоответствие, отмечает автор законопроекта.

В пункте 4 части 4 статьи 257 указано, что по правилам упрощенного искового производства не могут быть рассмотрены дела относительно обжалования решения субъекта властных полномочий, на основании которого может быть заявлено требование о взыскании средств в сумме, превышающей:

  • для юридических лиц – 500 прожиточного минимума для трудоспособных лиц;
  • для физических лиц и физических лиц-предпринимателей – 100 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Таким образом, в КАС Украины одновременно существуют две нормы, устанавливающие разные пороги для одной категории субъектов. Следовательно, возникает необходимость урегулирования данного вопроса.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 257 Кодекса административного судопроизводства Украины, которыми определить, что по правилам упрощенного искового производства не могут быть рассмотрены дела в спорах относительно обжалования решения субъекта властных полномочий, на основании которого им может быть заявлено требование о взыскании денежных средств в сумме, превышающей:

  • 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц — для юридических лиц;
  • 80 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц — для физических лиц и ФЛП.

Принятие законопроекта должно обеспечить надлежащее судебное рассмотрение дел.

административное дело КАС ВС ФЛП

