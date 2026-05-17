Що буде з пенсіями у червні: деякі українці отримають до 570 грн надбавки

У червні 2026 року частина українських пенсіонерів отримає підвищені виплати та додаткові надбавки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 червня в Україні не планується масового перерахунку пенсій для всіх категорій громадян. Водночас окремі пеніонери все ж отримають підвищені виплати та додаткові надбавки.

Йдеться насамперед про працюючих пенсіонерів, яким проведуть автоматичний перерахунок у разі, якщо станом на квітень 2026 року вони набули щонайменше 24 місяці додаткового страхового стажу. У червні таким громадянам нарахують не лише оновлену пенсію, а й компенсацію за попередні два місяці.

Затримка пов’язана з процедурою подання роботодавцями звітності щодо сплати єдиного соціального внеску. Після завершення кварталу підприємства мають до 40 днів для передачі відповідних даних, тому інформація за січень–березень надходить до Пенсійного фонду лише у травні.

Крім того, у червні продовжать діяти вікові надбавки для пенсіонерів:

громадяни віком від 70 до 74 років отримують доплату 300 грн;

особам від 75 до 79 років передбачено 456 грн;

пенсіонерам віком від 80 років — 570 грн.

Окремі додаткові гарантії у 2026 році встановлені для багатодітних матерів. Жінки, які народили або виховали п’ятьох і більше дітей, можуть розраховувати на спеціальні пенсійні пільги.

Для цієї категорії передбачено право на достроковий вихід на пенсію, а також щомісячні доплати в межах пенсій за особливі заслуги перед Україною. У деяких випадках розмір таких надбавок може перевищувати тисячу гривень на місяць.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.