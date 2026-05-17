  В Украине

Что будет с пенсиями в июне: некоторые украинцы получат до 570 грн надбавки

13:19, 17 мая 2026
В июне 2026 года часть украинских пенсионеров получат повышенные выплаты и дополнительные надбавки.
С 1 июня в Украине не планируется массовый перерасчет пенсий для всех категорий граждан. В то же время отдельные пенсионеры все же получат повышенные выплаты и дополнительные надбавки.

Речь прежде всего идет о работающих пенсионерах, которым проведут автоматический перерасчет в случае, если по состоянию на апрель 2026 года они приобрели не менее 24 месяцев дополнительного страхового стажа. В июне таким гражданам начислят не только обновленную пенсию, но и компенсацию за предыдущие два месяца.

Задержка связана с процедурой подачи работодателями отчетности об уплате единого социального взноса. После завершения квартала предприятия имеют до 40 дней для передачи соответствующих данных, поэтому информация за январь–март поступает в Пенсионный фонд только в мае.

Кроме того, в июне продолжат действовать возрастные надбавки для пенсионеров:

граждане в возрасте от 70 до 74 лет получают доплату 300 грн;

лицам от 75 до 79 лет предусмотрено 456 грн;

пенсионерам в возрасте от 80 лет — 570 грн.

Отдельные дополнительные гарантии в 2026 году установлены для многодетных матерей. Женщины, которые родили или воспитали пятерых и более детей, могут рассчитывать на специальные пенсионные льготы.

Для этой категории предусмотрено право на досрочный выход на пенсию, а также ежемесячные доплаты в рамках пенсий за особые заслуги перед Украиной. В некоторых случаях размер таких надбавок может превышать тысячу гривен в месяц.

