ТЦК без постанови про адмінправопорушення вніс чоловіка у «розшук» в системі «Оберіг» — що вирішив суд

Суд у Львові визнав незаконними дії ТЦК щодо внесення громадянина до реєстру порушників військового обліку в системі «Оберіг».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Львівський окружний адміністративний суд розглянув справу № 380/23839/25 за позовом громадянина до територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо визнання протиправними дій із внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про порушення правил військового обліку, а також щодо зобов’язання виправити відповідні дані реєстру та усунути наслідки внесення статусу «розшуку».

Суд досліджував, чи мав ТЦК правові підстави для внесення до реєстру «Оберіг» інформації про порушення позивачем правил військового обліку та чи відповідали такі дії вимогам Конституції України, законодавства про мобілізаційну підготовку і військовий облік, а також підзаконним нормативним актам, що регулюють порядок ведення реєстру та взаємодії з органами Національної поліції.

Обставини справи

Позивач зазначив, що 22 листопада 2022 року пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до військової служби. Після цього він подав заяву про заміну військової служби альтернативною цивільною службою у зв’язку з релігійними переконаннями.

19 травня 2024 року позивач оновив персональні дані через застосунок «Резерв+». Згодом він виявив, що у системі відображаються застарілі дані про проходження ВЛК за 2001 рік замість актуальної інформації від 22 листопада 2022 року.

1 липня 2024 року позивач звернувся до територіального центру комплектування електронною поштою з проханням уточнити дату проходження ВЛК. 17 липня 2024 року він повторно звернувся до ТЦК поштовим відправленням із заявою про надання відстрочки та проходження альтернативної служби, однак відповіді не отримав.

4 червня 2025 року позивач повторно направив звернення щодо виправлення помилки у даних ВЛК, однак змін внесено не було.

17 серпня 2025 року ТЦК вніс до реєстру «Оберіг» інформацію про перебування позивача у «розшуку» із зазначенням причини «не пройшов (відмовився від проходження) ВЛК».

25 серпня 2025 року позивач подав офіційну скаргу до ТЦК з вимогою виправити недостовірні дані та скасувати статус розшуку. У відповіді від 8 вересня 2025 року йому було запропоновано повторно пройти ВЛК через застосунок «Резерв+».

Також позивач зазначив, що протягом вересня — листопада 2025 року здійснив понад 40 звернень через технічну підтримку «Резерв+» та відповідні електронні сервіси, однак отримував відмови.

На думку позивача, дії ТЦК щодо внесення інформації про порушення правил військового обліку були незаконними, оскільки жодної постанови про притягнення його до адміністративної відповідальності не ухвалювалося, а сам факт внесення інформації про «розшук» призвів до порушення його прав, створив ризик адміністративного затримання, примусової доставки до ТЦК та інших негативних наслідків. Позивач також наголошував, що відповідач проігнорував його заяви щодо проходження альтернативної служби за мотивами сумління.

Позиція відповідача

Представник територіального центру комплектування заперечував проти задоволення позову та вказував, що після відкриття провадження до реєстру «Оберіг» були добровільно внесені актуальні дані про результати медичного огляду позивача відповідно до довідки ВЛК від 22 листопада 2022 року, а статус «порушника правил військового обліку» було технічно скасовано.

Відповідач також зазначав, що статус розшуку в системі відображався автоматично у зв’язку з відсутністю інформації про проходження повторного медичного огляду в особливий період, а тому дії ТЦК відповідали вимогам чинного законодавства. На думку відповідача, права позивача були повністю відновлені без необхідності додаткового судового втручання та без підстав для стягнення моральної шкоди.

Висновки суду

Суд навів положення Конституції України, Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Порядку організації та ведення військового обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №1487, а також Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №560.

Суд звернув увагу, що законодавство передбачає обов’язок військовозобов’язаних з’являтися за викликом ТЦК та проходити медичний огляд, а також визначає порядок належного оповіщення особи шляхом вручення або надсилання повістки.

Дослідивши матеріали справи, суд встановив, що відповідач вніс до реєстру «Оберіг» запис про порушення позивачем правил військового обліку без належних правових підстав, оскільки постанову про адміністративне правопорушення стосовно позивача не було винесено.

Суд дійшов висновку, що такі дії суперечать статті 19 Конституції України та вимогам порядку ведення реєстру, а тому позовна вимога про визнання дій протиправними підлягає задоволенню.

З метою ефективного поновлення порушених прав суд визнав протиправними дії ТЦК, які полягали у внесенні до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів даних про порушення позивачем правил військового обліку.

Окремо суд розглянув вимоги щодо зобов’язання відповідача повідомити органи Національної поліції про відсутність підстав для адміністративного затримання та доставлення позивача до ТЦК.

Суд зазначив, що відповідно до Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Порядку організації та ведення військового обліку адміністративне затримання та доставлення військовозобов’язаних здійснюється поліцією за зверненням ТЦК у разі вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210 та 210-1 КУпАП.

Також суд проаналізував положення наказу МВС №80 від 10 лютого 2025 року щодо функціонування інформаційної підсистеми «Облік звернень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки».

Суд установив, що внесення інформації до інформаційної системи Національної поліції відбулося автоматично на підставі електронного звернення ТЦК через реєстр «Оберіг». Водночас суд зазначив, що видалення інформації про перебування особи у розшуку з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів автоматично призводить до видалення відповідної інформації з інформаційної системи Національної поліції.

З огляду на це суд дійшов висновку, що окреме зобов’язання відповідача повідомляти органи поліції про відсутність підстав для затримання не є необхідним, оскільки виключення інформації з реєстру «Оберіг» автоматично тягне припинення її відображення в інформаційних системах Національної поліції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.