ТЦК без постановления об админправонарушении внес мужчину в «розыск» в системе «Оберег» — что решил суд

13:01, 17 мая 2026
Суд во Львове признал незаконными действия ТЦК по внесению гражданина в реестр нарушителей военного учета в системе «Оберег».
Львовский окружной административный суд рассмотрел дело № 380/23839/25 по иску гражданина к территориальному центру комплектования и социальной поддержки о признании противоправными действий по внесению в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений о нарушении правил воинского учета, а также об обязательстве исправить соответствующие данные реестра и устранить последствия внесения статуса «розыска».

Суд исследовал, имел ли ТЦК правовые основания для внесения в реестр «Оберіг» информации о нарушении истцом правил воинского учета и соответствовали ли такие действия требованиям Конституции Украины, законодательства о мобилизационной подготовке и воинском учете, а также подзаконным нормативным актам, регулирующим порядок ведения реестра и взаимодействия с органами Национальной полиции.

Обстоятельства дела

Истец указал, что 22 ноября 2022 года прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к военной службе. После этого он подал заявление о замене военной службы альтернативной гражданской службой в связи с религиозными убеждениями.

19 мая 2024 года истец обновил персональные данные через приложение «Резерв+». Позже он обнаружил, что в системе отображаются устаревшие данные о прохождении ВВК за 2001 год вместо актуальной информации от 22 ноября 2022 года.

1 июля 2024 года истец обратился в территориальный центр комплектования по электронной почте с просьбой уточнить дату прохождения ВВК. 17 июля 2024 года он повторно обратился в ТЦК почтовым отправлением с заявлением о предоставлении отсрочки и прохождении альтернативной службы, однако ответа не получил.

4 июня 2025 года истец повторно направил обращение относительно исправления ошибки в данных ВВК, однако изменения внесены не были.

17 августа 2025 года ТЦК внес в реестр «Оберіг» информацию о пребывании истца в «розыске» с указанием причины «не прошел (отказался от прохождения) ВВК».

25 августа 2025 года истец подал официальную жалобу в ТЦК с требованием исправить недостоверные данные и отменить статус розыска. В ответе от 8 сентября 2025 года ему было предложено повторно пройти ВВК через приложение «Резерв+».

Также истец указал, что в течение сентября — ноября 2025 года осуществил более 40 обращений через техническую поддержку «Резерв+» и соответствующие электронные сервисы, однако получал отказы.

По мнению истца, действия ТЦК по внесению информации о нарушении правил воинского учета были незаконными, поскольку никакого постановления о привлечении его к административной ответственности не выносилось, а сам факт внесения информации о «розыске» привел к нарушению его прав, создал риск административного задержания, принудительной доставки в ТЦК и других негативных последствий. Истец также подчеркивал, что ответчик проигнорировал его заявления о прохождении альтернативной службы по мотивам совести.

Позиция ответчика

Представитель территориального центра комплектования возражал против удовлетворения иска и указывал, что после открытия производства в реестр «Оберіг» были добровольно внесены актуальные данные о результатах медицинского осмотра истца в соответствии со справкой ВВК от 22 ноября 2022 года, а статус «нарушителя правил воинского учета» был технически отменен.

Ответчик также отмечал, что статус розыска в системе отображался автоматически в связи с отсутствием информации о прохождении повторного медицинского осмотра в особый период, а потому действия ТЦК соответствовали требованиям действующего законодательства. По мнению ответчика, права истца были полностью восстановлены без необходимости дополнительного судебного вмешательства и без оснований для взыскания морального вреда.

Выводы суда

Суд привел положения Конституции Украины, Закона «О воинской обязанности и военной службе», Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», Порядка организации и ведения воинского учета, утвержденного постановлением Кабинета Министров №1487, а также Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденного постановлением Кабинета Министров №560.

Суд обратил внимание, что законодательство предусматривает обязанность военнообязанных являться по вызову ТЦК и проходить медицинский осмотр, а также определяет порядок надлежащего уведомления лица путем вручения или направления повестки.

Исследовав материалы дела, суд установил, что ответчик внес в реестр «Оберіг» запись о нарушении истцом правил воинского учета без надлежащих правовых оснований, поскольку постановление об административном правонарушении в отношении истца вынесено не было.

Суд пришел к выводу, что такие действия противоречат статье 19 Конституции Украины и требованиям порядка ведения реестра, а потому исковое требование о признании действий противоправными подлежит удовлетворению.

С целью эффективного восстановления нарушенных прав суд признал противоправными действия ТЦК, заключавшиеся во внесении в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов данных о нарушении истцом правил воинского учета.

Отдельно суд рассмотрел требования об обязательстве ответчика уведомить органы Национальной полиции об отсутствии оснований для административного задержания и доставки истца в ТЦК.

Суд отметил, что в соответствии с Законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и Порядком организации и ведения воинского учета административное задержание и доставка военнообязанных осуществляется полицией по обращению ТЦК в случае совершения административных правонарушений, предусмотренных статьями 210 и 210-1 КУоАП.

Также суд проанализировал положения приказа МВД №80 от 10 февраля 2025 года относительно функционирования информационной подсистемы «Учет обращений территориальных центров комплектования и социальной поддержки».

Суд установил, что внесение информации в информационную систему Национальной полиции произошло автоматически на основании электронного обращения ТЦК через реестр «Оберіг». В то же время суд отметил, что удаление информации о пребывании лица в розыске из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов автоматически приводит к удалению соответствующей информации из информационной системы Национальной полиции.

Учитывая это, суд пришел к выводу, что отдельное обязательство ответчика уведомлять органы полиции об отсутствии оснований для задержания не является необходимым, поскольку исключение информации из реестра «Оберіг» автоматически влечет прекращение ее отображения в информационных системах Национальной полиции.

