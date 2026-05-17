  В Україні

Українців можуть змусити відпрацьовувати 200 годин за знущання з тварин

13:55, 17 травня 2026
В Україні зареєстрували петицію про посилення покарання за жорстоке поводження з тваринами, яка передбачає збільшення штрафів, обов’язкові громадські роботи до 200 годин та відповідальність батьків неповнолітніх порушників.
В Україні пропонують посилити відповідальність за жорстоке поводження з тваринами та суттєво збільшити штрафи для порушників. Автор ініціативи пропонує внести зміни до статті 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У тексті петиції 41/009804-26еп зазначається, що останнім часом у соціальних мережах дедалі частіше поширюються відео та фото, на яких підлітки й дорослі навмисно знущаються з тварин заради контенту, переглядів або популярності в інтернеті.

Автор звернення наголошує, що у багатьох випадках правоохоронці не реагують належним чином на такі інциденти або не відкривають кримінальні провадження. Також у петиції звертається увага на відповідальність батьків неповнолітніх правопорушників.

Наразі стаття 89 КУпАП передбачає штраф за жорстоке поводження з тваринами у розмірі від дев’яти до двадцяти одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Автор петиції пропонує збільшити штрафи до рівня від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, ініціатива передбачає запровадження обов’язкових безоплатних суспільно корисних робіт для порушників. Йдеться про роботи з благоустрою територій, допомогу соціальним та державним установам, прибирання парків та інші громадські роботи.

Для неповнолітніх правопорушників автор пропонує залучати до виконання громадських робіт також батьків або опікунів. Мінімальний термін таких робіт, згідно з петицією, має становити 200 годин без можливості заміни на грошову компенсацію.

