Украинцев могут заставить отрабатывать 200 часов за издевательство над животными

В Украине зарегистрировали петицию об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными, которая предусматривает увеличение штрафов, обязательные общественные работы до 200 часов и ответственность родителей несовершеннолетних нарушителей.

В Украине предлагают ужесточить ответственность за жестокое обращение с животными и существенно увеличить штрафы для нарушителей. Автор инициативы предлагает внести изменения в статью 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В тексте петиции №41/009804-26эп отмечается, что в последнее время в социальных сетях все чаще распространяются видео и фото, на которых подростки и взрослые намеренно издеваются над животными ради контента, просмотров или популярности в интернете.

Автор обращения отмечает, что во многих случаях правоохранители не реагируют должным образом на подобные инциденты или не открывают уголовные производства. Также в петиции обращается внимание на ответственность родителей несовершеннолетних правонарушителей.

Статья 89 КУоАП предусматривает штраф за жестокое обращение с животными в размере от девяти до двадцати одного не облагаемого налогом минимума доходов граждан.

Автор петиции предлагает увеличить штрафы до уровня от двадцати до пятидесяти тысяч рублей.

Кроме того, инициатива предусматривает введение обязательных безвозмездных общественно полезных работ для нарушителей. Речь идет о работах по благоустройству территорий, помощи социальным и государственным учреждениям, уборке парков и других общественных работах.

Для несовершеннолетних правонарушителей автор предлагает привлекать к выполнению общественных работ также родителей или опекунов. Минимальный срок таких работ согласно петиции должен составлять 200 часов без возможности замены на денежную компенсацию.

