Нові правила ВЛК в Україні: хто зобов’язаний пройти медогляд і що буде за відмову

Українцям пояснили, хто має проходити ВЛК у 2026 році, як отримати направлення на військово-лікарську комісію через Резерв+, чи потрібно проходити медогляд при броні або відстрочці та що загрожує за відмову від проходження медкомісії під час мобілізації.

Система військово-лікарської експертизи в Україні поступово оновлюється. Наразі триває цифровізація процесів та змінюються правила проходження медичних оглядів.

Основна мета цих змін — скоротити черги, зменшити бюрократичне навантаження та мінімізувати корупційні ризики. Також увагу приділяють прозорості процедури, аби рішення щодо придатності до військової служби ухвалювалися з урахуванням фактичного стану здоров’я людини.

Водночас у громадян і надалі виникають запитання щодо того, хто саме повинен проходити військово-лікарську комісію, як отримати направлення на огляд та яким чином можна оскаржити висновок ВЛК.

Що таке ВЛК

Військово-лікарська комісія проводить медичний огляд та визначає придатність особи до військової служби за станом здоров’я. Під час воєнного стану проходження ВЛК є обов’язковою частиною мобілізаційних процедур.

Основне завдання комісії — не лікування, а оцінка стану здоров’я та встановлення придатності до служби на момент огляду.

Проходити ВЛК мають:

— військовозобов’язані, які отримали повістку або направлення від ТЦК;

— особи зі скасованим статусом «обмежено придатний», які не пройшли повторний огляд;

— кандидати на контрактну службу;

— військовослужбовці, яким необхідний перегляд стану здоров’я, зокрема після поранення.

Окремий порядок діє для жінок з медичною або фармацевтичною освітою, які отримали диплом після 2025 року. Вони мають пройти медичний огляд ВЛК протягом 60 днів після автоматичного внесення до військового обліку, оновити дані і отримати військово-облікові документи, нагадує Міноборони.

Чи потрібно проходити ВЛК, якщо є бронь або відстрочка

Проходити військово-лікарську експертизу не мають обов'язку військовозобов'язані, які заброньовані або на яких оформлена відстрочка від мобілізації.

За виключенням наступних випадків:

підписання контракту для проходження військової служби;

досі мають рішення ВЛК з формулюванням «Непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час» та не проходили повторний медичний огляд (за винятком осіб з інвалідністю, визнаних такими у встановленому порядку);

самостійно виявили бажання пройти медичний огляд.

Зазначимо, щоб пройти ВЛК, необхідно мати направлення.

Хто видає направлення на ВЛК

Направлення – це обов’язковий документ для проходження ВЛК. Його видають:

керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);

керівники Центрів рекрутингу Збройних Сил України;

командири військових частин – для діючих військовослужбовців.

Наразі для військовозобов’язаних діє спрощена процедура. Вони можуть самостійно подати запит на електронне направлення через застосунок Резерв+.

Для цього необхідно перейти на вкладку «Сервіси», вибрати «Направлення на ВЛК» заповнити форму і надіслати запит. Електронне направлення має з’явитися в особистому кабінеті після перевірки.

Таким чином, щоб отримати електронне направлення, не потрібно особисто йти до ТЦК. Разом з тим ця функція стане в нагоді тільки у випадку, якщо є можливість пройти медичний огляд ВЛК при ТЦК, до якого особа приписана.

Діючі військовослужбовці можуть отримати паперове направлення, подавши цифровий рапорт через застосунок Армія+. При цьому необхідно мати медичний документ з рекомендацією лікаря щодо потреби у проходженні медичного огляду ВЛК.

Повістка не дорівнює направленню на ВЛК. Повістка – це вимога з’явитися до ТЦК для уточнення даних або мобілізації.

Направлення є документом, який є підставою для проходження медичного огляду з конкретною метою (наприклад, при мобілізації, підписанні контракту на військову службу, вступі до вищого військового навчального закладу тощо).

Яких лікарів проходять на ВЛК

Перед проходженням військово-лікарської комісії бажано заздалегідь підготувати всі медичні документи, які можуть підтвердити стан здоров’я. Рекомендується взяти із собою виписки, довідки, результати попередніх обстежень, а також актуальні аналізи крові та сечі, результати тестів на ВІЛ, сифіліс, гепатити B і C, електрокардіограму та інші медичні висновки.

У разі відсутності готових результатів аналізів варто утриматися від прийому їжі щонайменше за 4–8 годин до проходження огляду. Це необхідно для коректного проведення лабораторної діагностики, яка входить до обов’язкових елементів медичного обстеження.

Ключовою частиною проходження ВЛК є огляд профільними лікарями. До стандартного складу комісії зазвичай входять:

— терапевт;

— хірург;

— невролог;

— психіатр;

— офтальмолог;

— отоларинголог;

— стоматолог;

— дерматолог.

За наявності скарг або підозри на певні захворювання особу можуть направити до додаткових спеціалістів. Якщо ж під час огляду виявляються патології, які неможливо повноцінно оцінити без поглибленої діагностики, комісія має направити людину на додаткові обстеження — зокрема МРТ, КТ, спеціалізовані аналізи або стаціонарне медичне обстеження.

Яка періодичність проходження ВЛК і строк дії висновку

Якщо проводиться базовий медичний огляд військовозобов'язаних і за результатами не виявлено потреби у проходженні додаткових досліджень, то строки не можуть перевищувати 6 днів.

Якщо військовозобов'язаного потрібно направити на додаткові лабораторні, інструментальні дослідження в умовах стаціонару або огляду іншими лікарями для отримання повної інформації про стан здоров’я, загальний строк проходження медичного огляду ВЛК не може перевищувати 14 днів з моменту отримання направлення.

Зважаючи на те, що ВЛК лише визначає придатність до служби на поточний момент, за відсутності скарг та медичних документів про хвороби, комісія може обмежитися базовими аналізами та базовим оглядом лікарів.

Під час дії воєнного стану рішення ВЛК про придатність до військової служби щодо військовозобов'язаних дійсне 1 рік.

Тобто якщо, наприклад, ви проходили медичний огляд ВЛК у березні 2025 року, то у квітні 2026 року ваші медичні дані в базі «Оберіг» та застосунку Резерв+ вважатимуться застарілими, і вас можуть направити на новий медичний огляд.

Якщо була встановлена «непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців», то бажано прийти на переогляд за 3-4 тижні до завершення терміну, зазначеного в довідці ВЛК.

Якщо ж була встановлена «непридатність до військової служби» і вас виключили з військового обліку, то повторний медичний огляд не проводиться.

Також якщо протягом року з’явилося нове тяжке захворювання або відбулася операція, є право ініціювати новий огляд ВЛК раніше встановленого терміну.

Як оскаржити рішення ВЛК

Якщо під час проходження військово-лікарської комісії не було належним чином враховано фактичний стан здоров’я особи, рішення ВЛК можна оскаржити двома шляхами — у досудовому порядку або через адміністративний суд. При цьому процедура оскарження, як правило, починається саме з досудового етапу.

Досудове оскарження

Для подання скарги необхідно протягом 30 днів звернутися до вищої військово-лікарської комісії. У скарзі слід викласти незгоду з висновком ВЛК та вимогу про перегляд прийнятого рішення.

До звернення потрібно додати:

— медичні документи, що підтверджують стан здоров’я;

— копію рішення ВЛК, яке оскаржується;

— копію військового квитка або посвідчення офіцера.

Документи можна подати особисто або направити поштою цінним листом із повідомленням про вручення та описом вкладення.

Після отримання скарги вища ВЛК зобов’язана перевірити законність та обґрунтованість оскаржуваного висновку. За необхідності особу можуть направити на повторний медичний огляд. Саме новий висновок за результатами такого огляду надалі враховується як чинний.

Якщо рішення ухвалила ВЛК при обласному чи міському ТЦК та СП, його можна оскаржити до штатної ВЛК — регіональної або Центральної військово-лікарської комісії.

Судове оскарження

У разі незгоди з рішенням штатної ВЛК особа має право звернутися до адміністративного суду.

Водночас суд не оцінює медичні висновки по суті та не визначає самостійно ступінь придатності до служби, оскільки це належить до компетенції медичних комісій. Суд перевіряє насамперед дотримання процедури проведення медичного огляду та ухвалення рішення.

Зокрема, може бути перевірено:

— чи проходила особа огляд у всіх необхідних спеціалістів;

— чи були проведені передбачені обстеження та аналізи;

— чи правильно оформлено медичну документацію;

— чи не допущено порушень строків або прав особи під час проходження ВЛК.

Якщо суд встановить процедурні порушення, він може скасувати рішення ВЛК та зобов’язати провести повторний медичний огляд.

При цьому сам факт оскарження не зупиняє автоматично дію висновку військово-лікарської комісії. Однак у разі проведення повторного огляду та ухвалення нового рішення попередній висновок втрачає чинність.

Чи можлива відмова від проходження ВЛК

Проходження військово-лікарської комісії є обов’язковою процедурою для визначення придатності особи до військової служби. В умовах воєнного стану відмова від проходження ВЛК розглядається не як формальне порушення, а як невиконання військового обов’язку, що може мати як адміністративні, так і кримінальні наслідки.

Фактично закон не передбачає можливості просто відмовитися від проходження медичного огляду. Єдиний правовий механізм — оскарження дій або рішень посадових осіб, наприклад у випадках, коли повістку чи направлення на ВЛК було вручено з порушенням встановленої процедури. Однак навіть у разі подання скарги або звернення до суду обов’язок пройти медичний огляд не припиняється.

Якщо військовозобов’язаний отримав направлення на ВЛК — у паперовій формі, через електронні сервіси або застосунок «Резерв+» — і без поважних причин не прибув на медичний огляд, це може бути кваліфіковано як порушення законодавства про мобілізацію. За таке порушення передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 17 000 до 25 500 гривень.

Крім накладення штрафу, інформація про особу вноситься до реєстру «Оберіг», а сама особа може бути оголошена в розшук ТЦК та СП. Надалі це здатне спричинити додаткові правові наслідки, зокрема обмеження права керування транспортними засобами та можливість затримання працівниками поліції.

У випадках систематичного ігнорування викликів до ТЦК та ухилення від проходження ВЛК такі дії можуть отримати вже кримінально-правову оцінку як ухилення від призову під час мобілізації. Санкція за це передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Разом із тим закон допускає неприбуття на ВЛК за наявності поважних причин. До таких обставин належать, зокрема, тяжкий стан здоров’я або тимчасова непрацездатність, підтверджені медичними документами, смерть близького родича, надзвичайні ситуації, стихійні лиха чи бойові дії та обстріли, які об’єктивно унеможливлюють прибуття до медичної комісії.

