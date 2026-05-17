  1. В Украине

Новые правила ВВК в Украине: кто обязан пройти медосмотр и что будет за отказ

12:25, 17 мая 2026
Украинцам объяснили, кто должен проходить ВВК в 2026 году, как получить направление на военно-врачебную комиссию через Резерв+, нужно ли проходить медосмотр при броне или отсрочке и что грозит за отказ от прохождения медкомиссии во время мобилизации.
Система военно-врачебной экспертизы в Украине постепенно обновляется. Сейчас продолжается цифровизация процессов и меняются правила прохождения медицинских осмотров.

Основная цель этих изменений — сократить очереди, уменьшить бюрократическую нагрузку и минимизировать коррупционные риски. Также внимание уделяется прозрачности процедуры, чтобы решения о пригодности к военной службе принимались с учетом фактического состояния здоровья человека.

В то же время у граждан по-прежнему возникают вопросы относительно того, кто именно должен проходить военно-врачебную комиссию, как получить направление на осмотр и каким образом можно обжаловать заключение ВВК.

Что такое ВВК

Военно-врачебная комиссия проводит медицинский осмотр и определяет пригодность человека к военной службе по состоянию здоровья. Во время военного положения прохождение ВВК является обязательной частью мобилизационных процедур.

Основная задача комиссии — не лечение, а оценка состояния здоровья и определение пригодности к службе на момент осмотра.

Проходить ВВК должны:

— военнообязанные, получившие повестку или направление от ТЦК;
— лица с отмененным статусом «ограниченно пригодный», которые не прошли повторный осмотр;
— кандидаты на контрактную службу;
— военнослужащие, которым необходим пересмотр состояния здоровья, в частности после ранения.

Отдельный порядок действует для женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, получивших диплом после 2025 года. Они должны пройти медицинский осмотр ВВК в течение 60 дней после автоматического внесения на воинский учет, обновить данные и получить военно-учетные документы, напоминает Минобороны.

Нужно ли проходить ВВК, если есть бронь или отсрочка

Проходить военно-врачебную экспертизу не обязаны военнообязанные, которые забронированы или имеют оформленную отсрочку от мобилизации.

За исключением следующих случаев:

  • подписание контракта для прохождения военной службы;
  • наличие решения ВВК с формулировкой «Непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время» и отсутствие повторного медосмотра (кроме лиц с инвалидностью, признанных таковыми в установленном порядке);
  • самостоятельное желание пройти медицинский осмотр.

Отметим, что для прохождения ВВК необходимо иметь направление.

Кто выдает направление на ВВК

Направление — это обязательный документ для прохождения ВВК. Его выдают:

руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);

руководители Центров рекрутинга Вооруженных Сил Украины;

командиры воинских частей — для действующих военнослужащих.

Сейчас для военнообязанных действует упрощенная процедура. Они могут самостоятельно подать запрос на электронное направление через приложение «Резерв+».

Для этого необходимо перейти во вкладку «Сервисы», выбрать «Направление на ВВК», заполнить форму и отправить запрос. Электронное направление должно появиться в личном кабинете после проверки.

Таким образом, чтобы получить электронное направление, не нужно лично идти в ТЦК. Вместе с тем эта функция будет полезна только в случае, если есть возможность пройти медицинский осмотр ВВК при ТЦК, к которому человек приписан.

Действующие военнослужащие могут получить бумажное направление, подав цифровой рапорт через приложение «Армия+». При этом необходимо иметь медицинский документ с рекомендацией врача о необходимости прохождения медицинского осмотра ВВК.

Повестка не равна направлению на ВВК. Повестка — это требование явиться в ТЦК для уточнения данных или мобилизации.

Направление является документом, который служит основанием для прохождения медицинского осмотра с конкретной целью (например, при мобилизации, подписании контракта на военную службу, поступлении в высшее военное учебное заведение и т.д.).

Каких врачей проходят на ВВК

Перед прохождением военно-врачебной комиссии желательно заранее подготовить все медицинские документы, которые могут подтвердить состояние здоровья. Рекомендуется взять с собой выписки, справки, результаты предыдущих обследований, а также актуальные анализы крови и мочи, результаты тестов на ВИЧ, сифилис, гепатиты B и C, электрокардиограмму и другие медицинские заключения.

При отсутствии готовых результатов анализов рекомендуется воздержаться от приема пищи минимум за 4–8 часов до прохождения осмотра. Это необходимо для корректного проведения лабораторной диагностики, которая входит в обязательные элементы медицинского обследования.

Ключевой частью прохождения ВВК является осмотр профильными врачами. В стандартный состав комиссии обычно входят:

— терапевт;
— хирург;
— невролог;
— психиатр;
— офтальмолог;
— отоларинголог;
— стоматолог;
— дерматолог.

При наличии жалоб или подозрения на определенные заболевания человека могут направить к дополнительным специалистам. Если же во время осмотра выявляются патологии, которые невозможно полноценно оценить без углубленной диагностики, комиссия должна направить человека на дополнительные обследования — в частности МРТ, КТ, специализированные анализы или стационарное медицинское обследование.

Какая периодичность прохождения ВВК и срок действия заключения

Если проводится базовый медицинский осмотр военнообязанных и по результатам не выявлена необходимость в дополнительных исследованиях, сроки не могут превышать 6 дней.

Если военнообязанного необходимо направить на дополнительные лабораторные, инструментальные исследования в стационаре или осмотр другими врачами для получения полной информации о состоянии здоровья, общий срок прохождения медицинского осмотра ВВК не может превышать 14 дней с момента получения направления.

Учитывая, что ВВК определяет пригодность к службе только на текущий момент, при отсутствии жалоб и медицинских документов о заболеваниях комиссия может ограничиться базовыми анализами и базовым осмотром врачей.

Во время действия военного положения решение ВВК о пригодности к военной службе для военнообязанных действительно 1 год.

То есть, если, например, вы проходили медицинский осмотр ВВК в марте 2025 года, то в апреле 2026 года ваши медицинские данные в базе «Оберіг» и приложении «Резерв+» будут считаться устаревшими, и вас могут направить на новый медицинский осмотр.

Если была установлена «непригодность к военной службе с переосвидетельствованием через 6–12 месяцев», желательно прийти на повторный осмотр за 3–4 недели до окончания срока, указанного в справке ВВК.

Если же была установлена «непригодность к военной службе» и вас исключили с воинского учета, повторный медицинский осмотр не проводится.

Также если в течение года появилось новое тяжелое заболевание или была проведена операция, есть право инициировать новый осмотр ВВК раньше установленного срока.

Как обжаловать решение ВВК

Если во время прохождения военно-врачебной комиссии фактическое состояние здоровья человека не было должным образом учтено, решение ВВК можно обжаловать двумя способами — в досудебном порядке или через административный суд. При этом процедура обжалования, как правило, начинается именно с досудебного этапа.

Досудебное обжалование

Для подачи жалобы необходимо в течение 30 дней обратиться в вышестоящую военно-врачебную комиссию. В жалобе следует изложить несогласие с заключением ВВК и требование пересмотреть принятое решение.

К обращению необходимо приложить:

— медицинские документы, подтверждающие состояние здоровья;
— копию решения ВВК, которое обжалуется;
— копию военного билета или удостоверения офицера.

Документы можно подать лично либо направить по почте ценным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения.

После получения жалобы вышестоящая ВВК обязана проверить законность и обоснованность оспариваемого заключения. При необходимости человека могут направить на повторный медицинский осмотр. Именно новое заключение по результатам такого осмотра в дальнейшем будет считаться действующим.

Если решение приняла ВВК при областном или городском ТЦК и СП, его можно обжаловать в штатную ВВК — региональную или Центральную военно-врачебную комиссию.

Судебное обжалование

В случае несогласия с решением штатной ВВК человек имеет право обратиться в административный суд.

При этом суд не оценивает медицинские выводы по существу и не определяет самостоятельно степень пригодности к службе, поскольку это относится к компетенции медицинских комиссий. Суд проверяет прежде всего соблюдение процедуры проведения медицинского осмотра и принятия решения.

В частности, может быть проверено:

— проходил ли человек осмотр у всех необходимых специалистов;
— были ли проведены предусмотренные обследования и анализы;
— правильно ли оформлена медицинская документация;
— не допущены ли нарушения сроков или прав человека во время прохождения ВВК.

Если суд установит процедурные нарушения, он может отменить решение ВВК и обязать провести повторный медицинский осмотр.

При этом сам факт обжалования не приостанавливает автоматически действие заключения военно-врачебной комиссии. Однако в случае проведения повторного осмотра и принятия нового решения предыдущее заключение теряет силу.

Возможен ли отказ от прохождения ВВК

Прохождение военно-врачебной комиссии является обязательной процедурой для определения пригодности человека к военной службе. В условиях военного положения отказ от прохождения ВВК рассматривается не как формальное нарушение, а как невыполнение воинской обязанности, что может повлечь как административные, так и уголовные последствия.

Фактически закон не предусматривает возможности просто отказаться от прохождения медицинского осмотра. Единственный правовой механизм — обжалование действий или решений должностных лиц, например в случаях, когда повестка или направление на ВВК были вручены с нарушением установленн

