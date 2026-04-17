В поминальные дни около тысячи кладбищ будут закрыты для посещения – полиция

Соответствующие решения приняты военными администрациями.

В Национальной полиции призывают граждан соблюдать правила безопасности во время поминальных дней и не посещать кладбища, где это запрещено.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский.

По его словам, полиция уже усилила меры безопасности в связи с поминальными днями, прежде всего из-за рисков обнаружения взрывоопасных предметов. В настоящее время около тысячи кладбищ остаются закрытыми для посещения — речь идет о прифронтовых территориях Херсонской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Луганской областей.

«Соответствующие решения приняты военными администрациями», — отметил Анатолий Серединский.

В полиции просят в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов немедленно сообщать правоохранителям.

Представитель полиции также призвал в этом году воздержаться от посещения кладбищ в зонах, где действует запрет, поскольку это связано с повышенной опасностью из-за возможных обстрелов, активности FPV-дронов и минной угрозы.

В полиции подчеркнули, что если во время пребывания на кладбище возникнет угроза, следует немедленно искать местность, которая позволит максимально находиться в безопасности, ближе к земле.

