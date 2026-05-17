Мая Санду попередила про можливе використання РФ громадянства для мобілізації жителів Придністров’я

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що указ Путіна про спрощене надання громадянства РФ жителям Придністров’я може бути використаний для мобілізації населення регіону та залучення його до війни проти України.

Як повідомляє Politico, Санду припустила, що Росія може потребувати додаткових людських ресурсів для продовження бойових дій.

За її словами, така політика може також бути елементом тиску на Молдову на тлі її зусиль щодо реінтеграції Придністровського регіону.

Вона наголосила, що після початку повномасштабної війни значна частина мешканців регіону обрала громадянство Молдови, вважаючи його більш безпечним у порівнянні з російським.

Коментуючи можливий вплив Кремля на євроінтеграційний курс країни через придністровське питання, Санду підкреслила, що рішення про вступ Молдови до Європейського Союзу ухвалює виключно сам ЄС, і Росія не має на це жодного впливу.

Нагадаємо, Путін затвердив указ про спрощене надання громадянства РФ мешканцям невизнаного Придністров’я.

