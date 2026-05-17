Майя Санду предупредила о возможном использовании РФ гражданства для мобилизации жителей Приднестровья

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что указ Путина об упрощённом предоставлении российского гражданства жителям непризнанного Приднестровья может быть использован как инструмент потенциальной мобилизации населения региона для участия в войне против Украины.

Как сообщает Politico, Санду предположила, что России могут потребоваться дополнительные человеческие ресурсы для продолжения боевых действий.

По её словам, такая политика также может рассматриваться как элемент давления на Молдову на фоне её усилий по реинтеграции Приднестровского региона.

Она подчеркнула, что после начала полномасштабной войны значительная часть жителей региона выбрала гражданство Молдовы, считая его более безопасным по сравнению с российским.

Комментируя возможное влияние Кремля на евроинтеграционный курс страны через приднестровский вопрос, Санду отметила, что решение о вступлении Молдовы в Европейский союз принимает исключительно сам ЕС, и Россия не имеет на это влияния.

Напомним, Путин подписал указ об упрощённом предоставлении гражданства РФ жителям непризнанного Приднестровья.

