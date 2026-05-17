  1. В мире

Майя Санду предупредила о возможном использовании РФ гражданства для мобилизации жителей Приднестровья

11:31, 17 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что указ Путина об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям Приднестровья может быть использован для мобилизации населения региона и привлечения его к войне против Украины.
Майя Санду предупредила о возможном использовании РФ гражданства для мобилизации жителей Приднестровья
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что указ Путина об упрощённом предоставлении российского гражданства жителям непризнанного Приднестровья может быть использован как инструмент потенциальной мобилизации населения региона для участия в войне против Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщает Politico, Санду предположила, что России могут потребоваться дополнительные человеческие ресурсы для продолжения боевых действий.

По её словам, такая политика также может рассматриваться как элемент давления на Молдову на фоне её усилий по реинтеграции Приднестровского региона.

Она подчеркнула, что после начала полномасштабной войны значительная часть жителей региона выбрала гражданство Молдовы, считая его более безопасным по сравнению с российским.

Комментируя возможное влияние Кремля на евроинтеграционный курс страны через приднестровский вопрос, Санду отметила, что решение о вступлении Молдовы в Европейский союз принимает исключительно сам ЕС, и Россия не имеет на это влияния.

Напомним, Путин подписал указ об упрощённом предоставлении гражданства РФ жителям непризнанного Приднестровья.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

рф Украина война Молдова мобилизация

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Суды получат новые инструменты для возвращения ребенка, незаконно вывезенного одним из родителей

Самовольное изменение места жительства ребенка одним из родителей признается противоправным действием

Установить факт гражданского брака до 2004 года невозможно — Верховный Суд

Верховный Суд вынес важное решение для семей военных: гражданский брак до 2004 года не признается.

Можно ли перевести работника на более низкую зарплату из-за финансовых трудностей предприятия — позиция ВС

Финансовые трудности не всегда позволяют уменьшить зарплату работнику.

Бронирование от мобилизации станет платным или с обязательной службой в резерве

Новый законопроект вводит обязательное участие в обороне для каждого, кто получил отсрочку по работе.

Отсутствие официальной зарплаты может стать основанием для отказа в воспитании собственного ребенка после развода

Материальный барьер и передача ребенка родственникам: новые вызовы Книги шестой ГК.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]