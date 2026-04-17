У Кропивницькому викрили групу, що привласнювала квартири померлих і самотніх громадян

За даними поліції, зловмисники заволоділи трьома квартирами та намагалися оформити ще два об’єкти нерухомості загальною вартістю понад 5,7 млн грн.

Фото: npu.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національна поліція викрила у Кропивницькому організовану злочинну групу, яку підозрюють у системному привласненні квартир померлих та одиноких громадян.

Як повідомили у Нацполіції, зловмисники незаконно заволоділи трьома квартирами загальною вартістю близько 2,4 млн грн, а також намагалися оформити ще два об’єкти нерухомості, оцінені понад 3,3 млн грн.

Схему викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Кіровоградській області Нацполіції спільно зі слідчими обласного слідчого управління.

За даними слідства, учасники групи підшуковували квартири, власники яких померли, не мали спадкоємців або не встигли оформити право власності. Після отримання інформації про таку нерухомість організатор та його спільники виготовляли підроблені документи — свідоцтва, довідки та реєстраційні посвідчення.

Далі вони підшуковували підставних осіб, які виступали «власниками» під час оформлення угод, реєстрували майно на таких осіб і згодом перепродавали квартири добросовісним покупцям.

14 квітня правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів справи. Також чотирьом ключовим учасникам групи повідомлено про підозру.

Їхні дії кваліфіковані за шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України), замах на заволодіння майном в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України), підроблення та використання підроблених документів (ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України), а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 КК України).

Раніше підозру вже отримали двоє ймовірних спільників, щодо них обрано запобіжні заходи.

Наразі вирішується питання про запобіжні заходи для нових підозрюваних. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми та перевіряють можливі інші епізоди.

Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.