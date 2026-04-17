У Кропивницькому викрили групу, що привласнювала квартири померлих і самотніх громадян

11:12, 17 квітня 2026
За даними поліції, зловмисники заволоділи трьома квартирами та намагалися оформити ще два об’єкти нерухомості загальною вартістю понад 5,7 млн грн.
Фото: npu.gov.ua
Національна поліція викрила у Кропивницькому організовану злочинну групу, яку підозрюють у системному привласненні квартир померлих та одиноких громадян.

Як повідомили у Нацполіції, зловмисники незаконно заволоділи трьома квартирами загальною вартістю близько 2,4 млн грн, а також намагалися оформити ще два об’єкти нерухомості, оцінені понад 3,3 млн грн.

Схему викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Кіровоградській області Нацполіції спільно зі слідчими обласного слідчого управління.

За даними слідства, учасники групи підшуковували квартири, власники яких померли, не мали спадкоємців або не встигли оформити право власності. Після отримання інформації про таку нерухомість організатор та його спільники виготовляли підроблені документи — свідоцтва, довідки та реєстраційні посвідчення.

Далі вони підшуковували підставних осіб, які виступали «власниками» під час оформлення угод, реєстрували майно на таких осіб і згодом перепродавали квартири добросовісним покупцям.

14 квітня правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів справи. Також чотирьом ключовим учасникам групи повідомлено про підозру.

Їхні дії кваліфіковані за шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України), замах на заволодіння майном в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України), підроблення та використання підроблених документів (ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України), а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 КК України).

Раніше підозру вже отримали двоє ймовірних спільників, щодо них обрано запобіжні заходи.

Наразі вирішується питання про запобіжні заходи для нових підозрюваних. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми та перевіряють можливі інші епізоди.

Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Скріншот на 10 мільйонів гривень: ВС про роль Telegram у суді

Сьогодні переписка в чаті Telegram-каналу може стати вирішальним фактором у багатомільйонних господарських спорах.

Після укладення договору ціну за одиницю товару не можна збільшити більше ніж на 10%, навіть у воєнний час — ВС

ВС підтвердив, що навіть в умовах воєнного стану сукупне підвищення ціни за одиницю товару у договорі закупівлі не може перевищувати 10%.

Кабмін затвердив порядок моніторингу протидії домашньому насильству

Уряд розширив коло суб’єктів моніторингу, перетворюючи лікарні та школи на активні осередки захисту та виявлення кривдників.

Позиція ВС: строк звернення до суду у пенсійних спорах починається з моменту, коли особа фактично дізналася про обчислення пенсії

Верховний Суд роз’яснив, що строк звернення у пенсійних спорах починається з моменту, коли особа дізналася про обчислення пенсії, а не з дати її нарахування.

Як Telegram став офіційним інструментом кадрових рішень: ВС про доказову силу месенджерів

Статус «прочитано» в месенджері тепер має юридичну силу наказу: Верховний Суд підтвердив: Telegram є офіційним каналом трудової комунікації.

